Yönetememenin faturası yurttaşa

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, YHT bilet ücretlerine yapılan fahiş zam ile yurttaşa yüklendiklerini itiraf etti. Uraloğlu, “Enflasyonun üzerinde zam yapıldı” dedi.

Mustafa BİLDİRCİN

Geçen yıl beş kere zamlanan yüksek hızlı tren bilet ücretleri, bu yıl da iki defa yükseltildi. Ocakta yüzde 15 oranında zamlanan yüksek hızlı tren bilet ücretleri, 3 Temmuz’da alınan karar ile de yüzde 30 artırıldı. 3 Ocak 2022’de 84 TL olan İstanbul-Ankara tren bileti eylül ayında yapılan son zamla 430 TL oldu. Bu yılın başında 95 TL olan Eskişehir-Ankara YHT bileti ise yüzde 140 zamla 225 TL’ye yükseldi. Birbiri ardına yapılan zamların etkisi, yolcu sayılarına yönelik istatistiklere yansıdı. Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya hatlarını geçen yıl kullanan yolcu sayısı, 2019’a göre çarpıcı şekilde azaldı.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmelerinde CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na zamların gerekçesini sordu. Bakan Uraloğlu’nun yanıtında şu ifadeler kullanıldı: “Enerji giderleri, bakım giderleri ve personel giderleri gibi işletme maliyetleri ile yatırım giderlerindeki artışlar kısmen enflasyon artışı üzerinde gerçekleşmiştir. YHT setlerinde kullanılan yurt dışı kaynaklı yedek parça fiyatlarının aşırı artması ile geçmiş yıllarda YHT bilet fiyatlarına yapılan zamların enflasyonun altında kalmıştır. Bu nedenle 2023 yılında YHT biletlerine açıklanan yıllık enflasyonun üzerinde zam yapılmak durumunda kalınmıştır.”

Bakan Uraloğlu’nun cevabına tepki gösteren CHP’li Çakırözer, şunları söyledi: “Bundan daha skandal, bundan daha vahim yanıt olamaz. Zamların nedenini bakana sorduğumuzda da ‘Geçmişte yapamadığımız zamları şimdi yapıyoruz’ diyor. Vatandaşın sırtına yükü yüklemekten zerre çekinmiyorlar. Enflasyonu sorduğunuzda yüzde 50, yüzde 60’lardan bahsediyorlar. Ama işte YHT biletlerine yapılan zamlar yüzde 140’dan başlıyor.”