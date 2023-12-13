Yönetmen ve senarist Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti

Yönetmen ve senarist Yılmaz Atadeniz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yılmaz Atadeniz, hayatını kaybetti. 91 yaşındaki Atadeniz'in akciğer rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü öğrenildi.

Ölüm haberini duyuran oyuncu Zafer Algöz, "Yeşilçam’ın enteresan filmlere imza atan yönetmeni Yılmaz Atadeniz ağabeyimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin" mesajını paylaştı.

Atadeniz, Yılmaz Güney’in başrolünde oynadığı Çirkin Kral dahil 110 filmin yönetmenliğini, 33 filmin de senaristliğini yaptı.

YILMAZ ATADENİZ KİMDİR?

Kabataş Erkek Lisesi mezunu olan Atadeniz, kurgucu ve film yönetmeni olan abisi Orhan Atadeniz‘in ani ölümünden sonra Erman Film Stüdyosu’nda çalışmaya başladı.

Sinema alanındaki dernek ve sendikalarda kurucu olarak yer alan Atadeniz, Sine-Sen (Sine-Kamder) derneğinin kurucusu ve iki devre başkanlığını yaptı, 1988‘den beri Film Yapımcıları Derneği Yönetim Kurulu’nda görev aldı. 1989’da II. Ankara Film Festivali ve 1992 ‘de Altın Koza Film festivali Jüri Başkanlığı’ yapan Akdeniz, 2007 Ocak’ta SE-SAM Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığına gelmişti. 2008 yılında 45. Antalya Film Festivalinde, 2012 yılında Konya Selçuk Üniversitesi’nde Onur Ödülü aldı.