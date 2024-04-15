Yönetmen ve sinema yazarı Mesut Kara hayatını kaybetti
Evrensel gazetesi yazarı yönetmen Mesut Kara, yaşamını yitirdi. Yönetmen Kara, 15 yılı aşkın zamandır sinema yazarlığı da yapıyordu.
Evrensel'de kasım 2012'den bu yana "Sine-Masal" köşesinin yazarlığını yapan Sinemacı, Yazar Mesut Kara, tedavi gördüğü Söke Devlet Hastanesinde 63 yaşında hayatını kaybetti.
2008'de pıhtı atması sonucu kısmi felç geçiren ve dönem dönem artan sağlık sorunları ile mücadele eden Kara, geçtiğimiz şubat ayında kalp krizi geçirip yoğun bakıma kaldırılmıştı.
Evrensel'in haberine göre; tedavisinin ardından kalp rahatsızlığının geçtiğimiz günlerde tekrarlaması üzerine Söke Devlet Hastenesinde tekrar tedavi altına alınmıştı.
Mesut Kara, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
YEŞİLÇAM ÜZERİNE ÇALIŞMALARI VARDI
1961 İstanbul doğumlu Mesut Kara, 15 yılı aşkın zamandır sinema yazarlığı yapıyordu. Reklam alanında Sanat Yönetmeni olarak da çalıştı, televizyonlara sinema programları yaptı.
Metin yazarlığını ve yönetmenliğini yaptığı Erkan Yücel Belgeseli’nin yanı sıra Mesut Kara’nın “Artizler Kahvesi, “Yeşilçam’da Unutulmayan Yüzler”, "Pendikli Yıllar ve Sinemasal Anılar”, "Sinema ve 12 Eylül” ve "Yeşilçam Hatırası" adlı yayınlanmış beş kitap çalışması var. Birçok dergide yazarlık ve editörlük yapan Kara, Show TV’de yayınlanan CineShow adlı sinema programının metin yazarlığı ve danışmanlığını, Kanal 6’da yayınlanan Hayalet Mektebi adlı sinema programının da hazırlanması ve sunuculuğunu yaptı. Klaros Yayınları’nda 22 kitaplık “Sinema Kitaplığı” serisinin editörlüğünü üstlendi.
Mesut Kara'nın, ağırlıkla Yeşilçam'a dair sinema yazıları kasım 2012'den bu yana Evrensel'de yayımlanıyordu.
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Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler
Mavi İnsan Mustafa Veli - 2010 .... Belgesel
Kuşadalı Bir Yurttaş İsmail Dirim - 2010 .... Belgesel
İki Kalas Bir Heves (Tiyatro Belgeseli) - 2010 .... Belgesel, 00:15:00
2. Çeşme Film Festivali, Belgesel Kuşağı, Gösterim Seçkisi. 2012
Unutulmayan Yüzler: Cahide Sonku - 2010 .... Belgesel, 00:14:00
Unutulmayan Yüzler: Sezer Sezin - 2010 .... Belgesel, 00:17:00
Unutulmayan Yüzler: Belgin Doruk - 2010 .... Belgesel, 00:17:19
Unutulmayan Yüzler: Ayhan Işık - 2009 .... Belgesel, 00:09:00
Unutulmayan Yüzler: Bülent Oran - 2009 .... Belgesel, 00:05:00
Unutulmayan Yüzler: Hayati Hamzaoğlu - 2009 .... Belgesel, 00:05:00
Unutulmayan Yüzler: Turgut Özatay - 2009 .... Belgesel, 00:05:00
Unutulmayan Yüzler: Ülkü Erakalın - 2009 .... Belgesel, 00:05:00
Unutulmayan Yüzler: Bülent Oran - 2009 .... Belgesel, 00:05:00
Bir Pütün Olarak Yılmaz Güney - 2009 .... Belgesel, 00:17:00
Fantastik'in Sineması - 2005 .... Belgesel, 01:00:00
Şimdi Geçti Buradan: Işıyarak Yok Olan Aktör Erkan Yücel - 2005 .... Belgesel, 01:00:00
Diğer Filmografisi
Salih Tozan Belgeseli - Yardımcı Yönetmen (Yönetmen Yılmaz Atadeniz)
Sami Hazinses Belgeseli - Danışman (Yönetmen Yılmaz Atadeniz)
İzzet Günay Belgeseli - Senaryo yazarı
Yeşilçam’ın Kötü Adamları - Senaryo Yazarı (Yönetmen Burak Gülgen)
Yayımlanmış Kitapları
Artizler Kahvesi - 1997
Yeşilçamda Unutulmayan Yüzler - 1999, 2003
Yeşilçam Hatırası - 2007
Pendikli Yıllar Sinemasal Anılar
Sinema ve 12 Eylül
Mülksüz ve Çıplak
Benim Sinemacılarım
Devlet, Toplum ve Sinema
Hayatımız Sinema
Sine-Masal yazılar
Sanatlarıyla İz Bırakıp Geçtiler Hayatımızdan
Bir Uyumsuzun Hatıra Defteri
Ortak Kitaplar
Mizah, Muhalefet ve Demokrasi Ekseninde: Komedinin Öyküsü
Sinematik Yazılar
Katkıda Bulunduğu Kitaplar
Türk Sinemasında 100 Unutulmaz Karakter
Karanlıkta Işığı Yakalamak Bir Ahmet Uluçay Derlemesi
Kısa Film Öyküleri
Eleştiriye Bakış: Derleyen: Seçkin Zengin
Kartal Hikâyeleri
Şeytan Diyor Ki; Derleyen: Seçkin Zengin
Oyuncak Kasabası; Derleyen: Seçkin Zengin