Yönetmen ve sinema yazarı Mesut Kara hayatını kaybetti

Evrensel gazetesi yazarı yönetmen Mesut Kara, yaşamını yitirdi. Yönetmen Kara, 15 yılı aşkın zamandır sinema yazarlığı da yapıyordu.

Evrensel'de kasım 2012'den bu yana "Sine-Masal" köşesinin yazarlığını yapan Sinemacı, Yazar Mesut Kara, tedavi gördüğü Söke Devlet Hastanesinde 63 yaşında hayatını kaybetti.

2008'de pıhtı atması sonucu kısmi felç geçiren ve dönem dönem artan sağlık sorunları ile mücadele eden Kara, geçtiğimiz şubat ayında kalp krizi geçirip yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Evrensel'in haberine göre; tedavisinin ardından kalp rahatsızlığının geçtiğimiz günlerde tekrarlaması üzerine Söke Devlet Hastenesinde tekrar tedavi altına alınmıştı.

Mesut Kara, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

YEŞİLÇAM ÜZERİNE ÇALIŞMALARI VARDI

1961 İstanbul doğumlu Mesut Kara, 15 yılı aşkın zamandır sinema yazarlığı yapıyordu. Reklam alanında Sanat Yönetmeni olarak da çalıştı, televizyonlara sinema programları yaptı.

Metin yazarlığını ve yönetmenliğini yaptığı Erkan Yücel Belgeseli’nin yanı sıra Mesut Kara’nın “Artizler Kahvesi, “Yeşilçam’da Unutulmayan Yüzler”, "Pendikli Yıllar ve Sinemasal Anılar”, "Sinema ve 12 Eylül” ve "Yeşilçam Hatırası" adlı yayınlanmış beş kitap çalışması var. Birçok dergide yazarlık ve editörlük yapan Kara, Show TV’de yayınlanan CineShow adlı sinema programının metin yazarlığı ve danışmanlığını, Kanal 6’da yayınlanan Hayalet Mektebi adlı sinema programının da hazırlanması ve sunuculuğunu yaptı. Klaros Yayınları’nda 22 kitaplık “Sinema Kitaplığı” serisinin editörlüğünü üstlendi.

Mesut Kara'nın, ağırlıkla Yeşilçam'a dair sinema yazıları kasım 2012'den bu yana Evrensel'de yayımlanıyordu.

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Yönetmenliğini Yaptığı Belgesel Filmler

Mavi İnsan Mustafa Veli - 2010 .... Belgesel

Kuşadalı Bir Yurttaş İsmail Dirim - 2010 .... Belgesel

İki Kalas Bir Heves (Tiyatro Belgeseli) - 2010 .... Belgesel, 00:15:00

2. Çeşme Film Festivali, Belgesel Kuşağı, Gösterim Seçkisi. 2012

Unutulmayan Yüzler: Cahide Sonku - 2010 .... Belgesel, 00:14:00

Unutulmayan Yüzler: Sezer Sezin - 2010 .... Belgesel, 00:17:00

Unutulmayan Yüzler: Belgin Doruk - 2010 .... Belgesel, 00:17:19

Unutulmayan Yüzler: Ayhan Işık - 2009 .... Belgesel, 00:09:00

Unutulmayan Yüzler: Bülent Oran - 2009 .... Belgesel, 00:05:00

Unutulmayan Yüzler: Hayati Hamzaoğlu - 2009 .... Belgesel, 00:05:00

Unutulmayan Yüzler: Turgut Özatay - 2009 .... Belgesel, 00:05:00

Unutulmayan Yüzler: Ülkü Erakalın - 2009 .... Belgesel, 00:05:00

Unutulmayan Yüzler: Bülent Oran - 2009 .... Belgesel, 00:05:00

Bir Pütün Olarak Yılmaz Güney - 2009 .... Belgesel, 00:17:00

Fantastik'in Sineması - 2005 .... Belgesel, 01:00:00

Şimdi Geçti Buradan: Işıyarak Yok Olan Aktör Erkan Yücel - 2005 .... Belgesel, 01:00:00

Diğer Filmografisi

Salih Tozan Belgeseli - Yardımcı Yönetmen (Yönetmen Yılmaz Atadeniz)

Sami Hazinses Belgeseli - Danışman (Yönetmen Yılmaz Atadeniz)

İzzet Günay Belgeseli - Senaryo yazarı

Yeşilçam’ın Kötü Adamları - Senaryo Yazarı (Yönetmen Burak Gülgen)

Yayımlanmış Kitapları

Artizler Kahvesi - 1997

Yeşilçamda Unutulmayan Yüzler - 1999, 2003

Yeşilçam Hatırası - 2007

Pendikli Yıllar Sinemasal Anılar

Sinema ve 12 Eylül

Mülksüz ve Çıplak

Benim Sinemacılarım

Devlet, Toplum ve Sinema

Hayatımız Sinema

Sine-Masal yazılar

Sanatlarıyla İz Bırakıp Geçtiler Hayatımızdan

Bir Uyumsuzun Hatıra Defteri

Ortak Kitaplar

Mizah, Muhalefet ve Demokrasi Ekseninde: Komedinin Öyküsü

Sinematik Yazılar

Katkıda Bulunduğu Kitaplar

Türk Sinemasında 100 Unutulmaz Karakter

Karanlıkta Işığı Yakalamak Bir Ahmet Uluçay Derlemesi

Kısa Film Öyküleri

Eleştiriye Bakış: Derleyen: Seçkin Zengin

Kartal Hikâyeleri

Şeytan Diyor Ki; Derleyen: Seçkin Zengin

Oyuncak Kasabası; Derleyen: Seçkin Zengin