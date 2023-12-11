Yöneylem anketi: 'Hayır Bloku' yerini koruyor, İYİ Parti'ye ittifak tepkisi

14-28 Mayıs seçimlerinde muhalefet istediğini alamasa da 'Hayır Bloku'nda herhangi bir dağılma olmadı. Yöneylem anketine katılanların yüzde 50'den fazlası Türkiye'nin kötü yönetildiğini söyledi, Erdoğan'ın 50+1 önerisine karşı çıktı. 14-28 Mayıs'tan sonra muhalefeti hedef alan İYİ Parti'ye yönelik 'ittifak' tepkisi de gözlemlendi. Partinin oy oranında sert düşüş yaşandı.

birgun.net

31 Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayım sürerken son anket 'Hayır Bloku'nda herhangi bir dağılma olmadığını ortaya koydu. Ankette, "Türkiye'nin kötü yönetildiğini", "kentsel dönüşümün rant için yapıldığını", "AYM kararına uyulmamasının yargı darbesi olduğunu" ve "50+1 koşulunun değişmemesi gerektiğini" belirtenlerin oranı yüzde 50'yi aştı. Öte yandan yerel seçimlerde işbirliği çağrısını reddeden ve muhalefete eleştirilerde bulunan İYİ Parti'nin oylarında ise sert bir düşüş yaşandı. Katılımcıların büyük çoğunluğu "İYİ Parti'nin seçim sonrası politikalarını doğru bulmadığını" kaydetti.

Yöneylem Araştırma, "Kasım 2023 Türkiye Siyaset Paneli" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

26 ilde 2 bin 402 kişi ile görüşme yapılarak gerçekleştirilen araştırmada yüzde 95 güven aralığı belirtildi. Hata payı ise yüzde 2 olarak kaydedildi.

TÜRKİYE KÖTÜ YÖNETİLİYOR

Araştırmada katılımcılara "Sizce Türkiye iyi mi yoksa kötü mü yönetilmektedir?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların 54.9'u "Kötü yönetiliyor" yanıtını verdi. 18.3 oranında "Ne iyi ne kötü yönetiliyor" cevabını verirken, "İyi yönetiliyor" diyenlerin oranı 26.1 puanda kaldı. "Bilmiyorum" yanıtını verenler ise sadece 0.7 oldu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM RANT İÇİN YAPILIYOR

Araştırmada katılımcılara kentsel dönüşümün amacı da soruldu.

"Geçtiğimiz günlerde depreme hazırlık kapsamında bir 'afet yasası' kamuoyunun gündemine geldi. Sizce kentsel dönüşüm depreme hazırlık mantığıyla mı, rant yaratmak mantığıyla mı gerçekleştiriliyor?" sorusuna katılımcıların 54.2'si "Kentsel dönüşüm depreme hazırlık için değil, rant için yapılmaktadır" cevabını verdi.

"Kentsel dönüşüm uygulamaları depreme karşı bir önlem olarak yapılmaktadır" diyenlerin oranı 32.9 puanda kalırken, "Bilmiyorum" yanıtını verenlerin oranı 12.9 oldu.

50+1 KOŞULU DEĞİŞMESİN

Araştırmada AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yüzde 50+1 koşulunun değişmesi gerektiğine ilişkin mesajı da soruldu.

"Siz 50+1 koşulunun değiştirilmesine taraf mısınız yoksa karşı mısınız?" sorusuna katılımcıların büyük çoğunluğu "Hayır 50+1 koşulunun değişmesine karşıyım" cevabını verdi.

Katılımcıların yanıtları şöyle oldu:

Evet, 50+1 koşulu değişmeli: 37.1

Hayır, 50+1 koşulunun değişmesine karşıyım: 51.2

Bilmiyorum: 11.7

AYM KARARLARI UYGULANMAMASI 'YARGI DARBESİ'DİR

Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay kararının Yargıtay tarafından uygulanmaması katılımcılara sorulan bir diğer konu oldu.

"Siz Anayasa Mahkemesi kararlarının alt mahkemeler tarafından uygulanmamasını bir 'yargı darbesi' olarak değerlendirir miydiniz?" sorusuna, 50.7 oranında "Evet, AYM kararlarının uygulanmaması bir 'yargı darbesi'dir" cevabını verdi.

"Hayır, AYM kararlarının uygulanmamasını 'yargı darbesi' olarak görmüyorum' yanıtını verenler 27,5 oranında kaldı. "Bilmiyorum" diyenlerin oranı ise 21.7 oldu.

ÇOĞUNLUK İYİ PARTİ'NİN SEÇİM SONRASI POLİTİKALARINI DOĞRU BULMUYOR

Araştırmadaki bir diğer konu "İYİ Parti'nin seçim sonrası politikaları" oldu. CHP'nin yerel seçimlerde işbirliği teklifini reddeden ve 81 ilde kendi adaylarıyla seçime gireceğini açıklayan İYİ Parti'nin seçim sonrası politikasını katılımcıların büyük çoğunluğu doğru bulmadı.

"İYİ Parti'nin 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında benimsediği söylem ve politikayı doğru buluyor musunuz?" sorusuna katılımcıların cevapları şöyle:

Hayır, İYİ Parti'nin doğru bir politika izlediğini düşünmüyorum: 78.1

Evet, İYİ Parti'nin doğru bir politika izlediğini düşünüyorum: 12.8

Cevap Yok: 9.1

CHP OYUNU ARTIRDI, AKP VE İYİ PARTİ'DE DÜŞÜŞ

Araştırmada "Bu pazar milletvekili seçimi olsa" partilerin alacağı oy oranı da belirtildi.

Kararsızlar dağıtıldığında AKP ve İYİ Parti'nin oy oranında düşüş gerçekleştiği görüldü.

14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçimi'nde yüzde 36.60 oy alan AKP, 32.8 puana düştü.

14 Mayıs'ta yüzde 9.90 oy oranına ulaşan İYİ Parti ise yerel seçimlerdeki ittifak kararının ardından 5.5 puana geriledi.

Araştırmaya göre, genel başkanlık değişimi yaşayan CHP'nin oylarında ise kısmi bir artış gözlemlendi.

14 Mayıs'ta Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti milletvekillerini kendi listesinden aday gösteren ve 25.80 oy alan CHP'nin, kısmi bir artış göstererek oy oranını 26 puana yükselttiği görüldü.

Araştırmada HEDEP'in de oyunu 14 Mayıs seçimine göre 0.5 puan artırdığı görüldü. HEDEP'in oy oranı 9.5 oldu.

MHP'nin oy oranı ise 10.6 olarak belirtildi.