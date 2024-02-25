Yöneylem'den 'anket' açıklaması

Yöneylem Araştırma, 10 Ocak'ta sonuçları duyurulan İBB seçimi anketinin sonuçlarının yeniden paylaşılmasına ilişkin, "45 gün geçmiş aradan. O tarihte adaylar belli değil, Kurum bile 3 gün önce açıklanmıştı" dedi ve haberlerin yanıltıcı olduğunu ifade etti.

Güncel 25.02.2024 10:11 Giriş: 25.02.2024 10:11

Güncelleme: 25.02.2024 10:21 Kaynak: Haber Merkezi

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