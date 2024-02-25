Yöneylem'den 'anket' açıklaması
Yöneylem Araştırma, 10 Ocak'ta sonuçları duyurulan İBB seçimi anketinin sonuçlarının yeniden paylaşılmasına ilişkin, "45 gün geçmiş aradan. O tarihte adaylar belli değil, Kurum bile 3 gün önce açıklanmıştı" dedi ve haberlerin yanıltıcı olduğunu ifade etti.
31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürerken araştırma şirketlerinin seçim anketleri paylaşılmaya devam ediyor.
Seçim sonuçlarının en fazla merak edildiği illerin başında gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için yapılan anketler de merak ediliyor.
Bazı haberlerde 6 anket şirketinin İstanbul seçimlerine ilişkin sonuçları paylaşıldı.
Haberlerde Yöneylem'in 10 Ocak tarihinde duyurulan anketine de yer verildi.
Yöneylem Koordinatörü Derya Kömürcü, sosyal medya hesabından söz konusu haberlere ve ankete ilişkin açıklama yaptı.
Yöneylem'in 10 Ocak'ta açıkladığı bulguların tarih verilmeden paylaşıldığını belirten Kömürcü, "45 gün geçmiş aradan. O tarihte adaylar belli değil, Kurum bile 3 gün önce açıklanmıştı. Kavuncu vb. hiç yoktu. Rakamlar da yanlış ayrıca. Haber yanlış ve yanıltıcı" ifadelerini kullandı.
Söz konusu anket, 7-9 Ocak tarihlerinde 39 ilçede 2 bin 400 kişi ile görüşülerek yapılmıştı.
Ankette Ekrem İmamoğlu 39.1 puan ile ilk sırada, Murat Kurum 32.9 ile ikinci sırada yer almıştı.