Yorgun mermi davası: Tetiği çeken kadar devlet de sorumlu

Trabzon İdare Mahkemesi, 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın yorgun mermiyle yaşamını yitirmesinin ardından açılan davada tetiği çeken kadar devletin de sorumlu olduğuna karar verdi.

Trabzon'da 11 Ağustos 2021'de tatil için gittiği dedesinin fındık bahçesinde nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin isabet etmesiyle yaşamını yitiren 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın ölümünün ardından açılan davada emsal bir karar verildi.

Trabzon İdare Mahkemesi, ruhsatsız silah satışını engelleyemeyen idarenin de kusurlu olduğuna karar verdi ve 150 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

Kısa Dalga'dan Demet Bilge Erkasap'ın 'Çok Merak Ediyorum' isimli podcast serisinde yer alan habere göre; Emir Yuşa Atıcı'nın ölümüne kimin neden olduğu iki yıldır bulunamadı.



Atıcı ailesinin avukatı Berrak Pınar Alioğlu, adli soruşturma sürerken bir dava da idareye açtı.

Alioğlu dilekçesinde özetle "Yorgun merminin ölümlü sonuçları vardır ve idare etkili önlemleri almak zorundadır. Silah ruhsatı alan kişilerin bu silahları yasal sınırlar içinde kullanmaları devletin sorumluluğundadır.. Bu suçlar ruhsatsız silahla işleniyorsa tartışmasız olarak bunu engellemediği için idare kusurludur. Yasa dışı silahlanmayla mücadele idarenin öncelikli görevidir…”

Trabzon İdare Mahkemesi de dilekçedeki gerekçelere hak vererek emsal niteliğinde bir karara imza attı ve Emir Yuşa Atıcı'nın ölümünde devletin de kusurlu olduğuna hükmetti.



İdarenin Atıcı ailesine 150 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi.



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Yorgun mermi nedir?



Silahla havaya yapılan atışlarından sonra mermiler daha sonra hızını kaybederek yere doğru bir ivme kazanıyor. Bir merminin ortalama hızı saatte 160 kilometreye kadar ulaşıyor.. Bu da merminin isabet ettiği kişinin ölümüne ya da yaralanmasına neden oluyor.