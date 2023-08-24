YouTube'da yeni bir özellik test ediliyor: Mırıldanarak şarkı aratılacak

YouTube, ismi bilinmeyen şarkıların bulunmasını kolaylaştıran yeni bir özelliği test etmeye başladı. Artık ismini bilmediğiniz şarkıları mırıldınarak platform üzerinde arama yapabileceksiniz.

YouTube, Android cihazlarda mırıldanma yoluyla şarkının arama yapılabileceği yeni bir özelliği duyurdu.

YouTube'un destek sayfasında belirtildiği üzere, uygulamanın Android sürümünde, kullanıcıların YouTube'daki bir şarkıyı mırıldanarak, söyleyerek veya kaydederek bulmalarına olanak tanıyan bir arama özelliği test ediliyor.

Teste erişimi olan kullanıcılar, YouTube sesli aramadan yeni şarkı arama özelliğine geçebilir ve bir şarkıyı üç saniye veya daha uzun süre mırıldanabilir, söyleyebilir veya kaydedebilir.

Ardından platform melodiyi tanımlayarak, aranan şarkıyı içeren ilgili YouTube videolarına yönlendiriyor.

Şarkılara göre arama özelliği şimdilik Android kullanıcılarının yalnızca küçük bir kısmı tarafından kullanılabiliyor.

Bu özelliğin, Apple'ın müzik tanıma uygulaması Shazam'a rakip olabileceği belirtiliyor.