YouTube yeni özelliği test ediyor: Yapay zeka videoların özetini çıkaracak

YouTube, video özetlerini otomatik olarak oluşturmak için yapay zeka kullanmaya hazırlanıyor. Şirket bu özellikle beraber mevcut video açıklamalarının yerini almadan kısa bir genel bakışla konu hakkında özet sunma amacında. Yapay zeka vasıtasıyla oluşturulacak yeni özelliğin kısıtlı sayıda kullanıcıya sunulması bekleniyor.

Google'ın 31 Temmuz tarihli bir destek sayfasında yer alan bildirime göre YouTube, platformda kullanmak üzere yeni bir özelliği test ediyor.

Platformda yapay zeka yardımıyla videoların özeti çıkarılacak.

Test yalnızca sınırlı sayıda video ve kullanıcı için geçerli ve mevcut video açıklamalarının yerini almayacak, ancak YouTube izleyicilerin ne izleyeceklerine karar vermelerine yardımcı olacağını umduğu kaydedildi.



NTV'de yer alan habere göre söz konusu özellik için şu anda sadece İngilizce dil desteği kullanılacak. Ayrıca özetlerin sınırlı sayıda kullanıcı tarafından görüntülenebilecek.

Bu özetler YouTube'un izleme ve arama sayfalarında görülecek ve bir insan tarafından yazılmış mevcut açıklamanın yerini almadan bir videonun içeriğine kısa bir genel bakış sunmayı hedefliyor.



Destek sayfasında "YouTube'da yapay zeka tarafından otomatik olarak oluşturulan özetleri test etmeye başlıyoruz, böylece bir video hakkında hızlı bir özet okuyup sizin için uygun olup olmadığına karar vermeniz daha kolay olacak" ifadeleri yer aldı.