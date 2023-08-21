Yozgat'ta şarampole devrilen yolcu otobüsünün son görüntüsü ortaya çıktı
Yozgat'ta 12 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs, geçtiğimiz gün saat 21.00’da Sivas otogarından hareket etti. Otobüsün kazadan önceki son görüntüsü güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde geçtiğimiz gün yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Sivas'tan İstanbul'a seyreden Kamil Koç Turizm'e ait, Adem Tatlısu yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Yozgat kara yolunun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, İlker Akdağ, Adem Tatlısu, Eymen Kadir Hasgül, Hakan Hasgül, Züleyha Hasgül, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal, Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun hayatını kaybetti.
Yozgat ve Sorgun ilçesindeki hastanelere kaldırılan 19 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
OTOBÜSÜN SON GÖRÜNTÜSÜ
Kazaya karışan otobüs, geçtiğimiz gün saat 21.00’da Sivas otogarından hareket etti.
Yolcuların perona geçip otobüse binme anları otogarın güvenlik kameraları ile kaydedildi.