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Yozgat’ta IŞİD operasyonu: 5 tutuklu

Yozgat’ta IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Güncel
  • 28.12.2023 21:51
  • Giriş: 28.12.2023 21:51
  • Güncelleme: 28.12.2023 21:52
Kaynak: iHA
Yozgat’ta IŞİD operasyonu: 5 tutuklu
FOTOĞRAF: İHA

Yozgat’ta IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri IŞİD'e yönelik 5 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 5 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Yozgat Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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