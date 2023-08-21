Yozgat’ta otobüs şarampole uçtu: 11 ölü, 16 yaralı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsü şarampole uçtu, ilk belirlemelere göre 11 yolcu öldü 16 yolcu yaralandı.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsü şarampole uçtu, ilk belirlemelere göre 11 yolcu öldü 16 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D-200 karayolu Yozgat’ın Sorgun ilçesinde meydana geldi. 58 ADA 924, plakalı yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole uçtu. İlk belirlemelere göre kazada 11 yolcu hayatını kaybetti, 16 yolcu ise yaralandı. Yaralanın olduğu kazada yaralılar ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

YOZGAT VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan olay yerinde yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre ölü sayısını 11 olarak açıkladı. Özkan yaralıların ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirtti. Özkan kazayla ilgili incelemelerinin sürdüğünü kaydetti.