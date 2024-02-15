Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi yaşamını yitirdi, 17 yaralı

Yozgat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Yozgat’ta meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 17 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan M.K. (54) yönetimindeki MİS Turizm firmasına ait 05 ACF 108 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat-Kayseri kara yolunun Battal köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4'ü ağır 19 kişi, Yozgat Şehir Hastanesi, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dindar Kelsaka (64) ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melda Yavuz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Gece saat 03.51’de Mersin’den Amasya istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsü Battal köyümüz mevkiinde tek taraflı olarak yoldan çıkmak suretiyle yana yatmış ve kaza yapmıştır. Tabii kazada otobüste bulunan yolcularımıza sağlık ekiplerimiz, emniyet, jandarma ve AFAD ekiplerimiz anında müdahale etmiştir. Yaralılarımız hastanelere sevk edilmiştir. Yaralılarımızın bir kısmı Yozgat Şehir Hastanemizde bir kısmı Bozok Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde bir kısmı da Sorgun Devlet Hastanemizde tedavi görmektedir. Tabii kaza anında yaralanan vatandaşlarımızdan 4’ünün durumu ciddi vaziyetteydi. Durum ciddi olan vatandaşlarımızdan maalesef bir yolcumuz Yozgat Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etmiştir. Ben vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Şu anda hali hazırda tedavisi devam eden 18 vatandaşımız bulunmakta olup. Bunlardan az önce de ifade ettiğim gibi 3 vatandaşımızın durumu ciddiyetini korumaktadır. Arkadaşlarımız, sağlık ekibimiz üniversite hastanemiz tüm imkanlarıyla ve tüm uzman hekimleriyle birlikte yaralılarımızın tedavisine gayret etmektedir” dedi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.