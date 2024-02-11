YRP 3 büyükşehir adayını açıkladı: AKP ile anlaşma rafa kaldırıldı

AKP ile görüşmelerinden sonuç alamayan YRP, 3 büyükşehir adayını açıkladı. YRP’nin İstanbul adayı Erbakan’ın eniştesi Mehmet Altınöz oldu. Partinin verdiği bu kararın etkileri önümüzdeki süreçte belli olacak.

Öncü Durmuş

Yerel seçimlere sayılı günler kala gözler, AKP ile ittifak kurmayacağını açıklayan Yeniden Refah Partisi’ne (YRP) çevrilmişti.

Dün Ankara’daki Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında üç büyükşehrin adayları açıklandı.

YRP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemal Arıkan; Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Mehmet Altınöz oldu.

Sözlerine “Bu salon İslam alemi ve Türkiye için yeni bir dönemin başladığının işaretidir" diyerek başlayan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan konuşmasında ‘Milli Görüş’ geleneğini altını çizdi. Salonda yer alan afişlerde ‘94 ruhu’ vurgusu ise dikkat çekti.

YENİDEN REFAH'IN ÖNEMİ

İstanbul’da açıkladığı adayla gözleri üzerine çeken YRP’nin yükselişi ise mayıs seçimlerinde kurduğu politik hatta yatıyor. Mayıs seçimlerinde son sürece kadar hangi ittifaka katılacağını açıklamayan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinin ardından Cumhur İttifakı’nda yerini almıştı.

Saray rejiminin seçimleri kazanmasında ciddi bir etkiye sahip olan YRP, o dönem beklenenin aksine AKP’den kopan seçmeni ittifak içerisinde tutma görevini üstlendi. AKP ile o dönem sergilediği kazan-kazan stratejisi bugün gelinen noktada YRP’nin elini güçlendiren en önemli unsur oldu. Mayıs seçimlerinin ardından işçi havzaları ve yoksul mahallelerde AKP’den kopan oyları devşirmeyi başaran YRP’nin büyükşehirlerdeki aday kararı da AKP açısından kritik öneme sahip. Buradan aldığı güçle yerel seçimler öncesinde görüşmelerde eli yüksekten açan YRP, Erdoğan’ı şu an için mahkum etmiş gözüküyor. Öyle ki YRP’nin Bursa, Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, Sakarya gibi şehirlerde aldığı oy oranları da yerel seçimler özelinde AKP için tehlikeli bir hal alıyor.

İSTANBUL ÇIKMAZI

Yaklaşan yerel seçimler için gözlerin İstanbul’a çevrildiği tartışmalar sürerken Saray rejiminin yeni dönemi için de megakent önemli bir eşik.

Bir taraftan ekonomik imkânlar temelli rantın en yoğun olduğu il olan İstanbul’u gözüne kestiren Erdoğan diğer taraftan da geleceği açısından muhalefetin önünü kesmenin peşinde. Özellikle başta İstanbul olmak üzere büyükşehirler Erdoğan için seçimlerin ardından izleyeceği politikalarda etkili olacak.

Tüm bu etkiler altında bir süredir heyetler arası süren görüşmelerde ise bir sonuca ulaşılamamış olması Erdoğan için riski artırıyor. Mayıs seçimlerinde Erbakan’la bizzat kendi görüşen ve ittifakına dahil etmeyi başaran Erdoğan aynı performansı bu kez gösteremedi.

Mayıs seçimlerinden görece güçlenerek çıkan YRP görüşmelerde adım adım el yükseltti. YRP’nin 2 büyükşehir ve 35 ilçe teklifi kabul edilmedi. YRP şartları düşünüldüğünde Erdoğan’ın terazisinde yeni bir ‘bağımlılık’ ilişki içerisine girmemek daha ağır bastı. Konu İstanbul dahi olsa seçimlerin ardındaki süreçte kendi eliyle daha çok güçlendirdiği bir YRP’yi şimdilik göze alamadı.

Öte yandan YRP’nin AKP açısından en tehlikeli etkisi ise aynı gelenekten gelmiş olmaları. YRP’nin ‘94 ruhu’ vurgusu AKP’ye kırgın, küsmüş seçmen tabanı açısından bir tercih olabilir.

ADAY DİKKAT ÇEKİCİ

YRP Genel Başkanı Erbakan başta olmak üzere, Mayıs seçimlerinin ardından parti yetkilileri tarafından bir süredir yürütülen ‘Seçimlerden en güçlü biz çıktık’ propagandası olası büyükşehir belediye adaylarının kim olacağı açısından merak konusu olmuştu.

Üye sayısı ve oy potansiyeli ile övünülen açıklamalarına ‘güçlü aday’ vurguları da eklenirken İstanbul özelinde ta ki düne kadar Erbakan’ın kızı Elif Erbakan öne çıkıyordu. Partinin kadınlara yönelik vaatleri, Erbakan’ın ablası olması özelliği ve parti içerisinde de etkili olduğu gerekçesi ile düşünülen Elif Erbakan önceki akşam bazı parti yetkililerin basına verdiği demeçlerle kesin gözüyle bakılıyordu.

İstanbul adayı olarak açıklanan Mehmet Altınöz ise bu ihtimali ortadan kaldırdı. Elif Erbakan yerine tercih edilen Altınöz’ün nedeni tam olarak bilinmese de YRP’nin aday için DEM Parti’yi beklediği, Başak Demirtaş’ın yerine tercih edilen Meral Danış Beştaş’ın YRP’nin tercihinde etkili olduğu konuşulanlar arasında. Ancak yine de Elif Erbakan’ın tartışılan adaylığının ardından açıklanan Altınöz de ‘Güçlü aday’ vurgusuna uygun. Altınöz de Erbakan ailesinin içerisinden biri. Elif Erbakan’ın eşi olan Altınöz, aynı zamanda Necmettin Erbakan Mütevelli Heyeti üyesi. Daha önce Saadet Partisi Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği ve STK ile Halkla İlişkiler Bşk. Yardımcılığı görevlerinde bulunan Altınöz’ün ‘milli görüş’ tabanında etkili olduğu biliniyor.

AKP’YE ETKİSİ

AKP kanadı adaylığa ilişkin doğrudan bir açıklama yapmazken adaylık açıklamalarının ardından gelen ilk tepkiler ise dikkat çekti.

AKP’ye yakınlığı ile bilinen Şamil Tayyar, Talha Keleş gibi isimler YRP ile kurulmayan ittifakı eleştirirken YRP’ye yakınlığı ile bilinen isimlerden “YRP’yi küçümsemenin bedeli ağır olur” yorumları geldi.

Şimdilik görünen tablo da AKP içerisinden de bu kararın çokça tartışılacağı yönünde. Öte yandan YRP cephesinde de ‘zafer nidaları’ ile karşılanan adaylık AKP ile ilişkiler düzleminde önemli bir husus.

Her ne kadar adaylık kesin olarak duyurulmuş olsa da Erdoğan’ın alacağı tavır ise buradaki karar üzerinde etkili olabilir. Bu görüşmelerde Erdoğan’ın eli daha güçsüz gözükse de parti içerisinde ve seçmen kamuoyunda oluşacak tartışmalar süreç içerisinde etkili olacaktır.