YRP'den İYİ Parti'ye Bahçeli şakası: Bahçeli emir buyurdu; Meral Hanım'ı tekrar seçecek misiniz?

Yeniden Refah Partisi heyeti, bayramlaşmak için gelen parti heyetlerini kabul etti. İYİ Parti heyetinin ziyaretinde Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu “İYİ Parti ailesi olarak tüm camianızın, başta sayın Genel Başkanınız olmak üzere bayramınızı kutluyoruz” dedi. YRP'li Uğurlu'nun espriyle “Başkanım, Meral Hanım'ı tekrar seçecek misiniz?” sorusuna Sucu, “Meral Hanım aday olmadı biliyorsunuz” yanıtını verdi. Uğurlu esprisine devam ederek, “Ama Sayın Bahçeli ‘Partinin başına geç’ dedi. Devleti Bahçeli yönetmiyor mu? Emir buyurdu, ne yapacaksınız? Tayyip Bey’e 'gitme' diyor. Talimatı hep Devlet Bey veriyor” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, STK ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Seçim Aydın, Kadın Kolları'ndan Kevser Vural Yıldız ve Ayşegül Kapukaya'dan oluşan heyet, bayramlaşmak amacıyla gelen siyasi parti heyetlerini ağırladı.

YRP'yi, İYİ Parti'den Genel Başkan Yardımcıları Ayşe Sucu ve Taner Demirer, Gençlik Kolları Üyesi İleyda Tezcan; CHP’den Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, Kadın Kolları MYK üyesi Armağan Akyüz ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Batuhan Cakcak ile İzzettin Ataş başkanlığndaki Milli Yol Partisi heyetleri ziyaret etti.

CHP HEYETİNİN ZİYARETİ

CHP heyetinin ziyaretinde Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, CHP Lideri Özgür Özel’in selamını ve bayram tebriklerini getirdiklerini belirtti. Görüşmede yerel seçimler ve İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı. YRP’li Uğurlu, CHP heyetini tebrik ederek, "Seçimde gayet güzel başarı kazandınız” ifadelerini kullandı. Volkan Demir de “Biz de sizi tebrik ederiz” karşılığını verdi.

YRP’li Uğurlu, “Üçüncü parti olarak Türkiye’de yerimizi almak bizim için de onur verici oldu. Her ne kadar birileri çelme takıp çeşitli ithamlarla önümüzü kesmeye çalışsa da tam tersi oldu” ifadelerini kullandı.

CHP’li Demir, “Biz bu seçimi, kazananın olduğu ama kaybedenin olmadığı bir seçim olarak değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu. YRP’li Uğurlu “Özgür Bey’in beyanatlarını dinliyorum. Çok dengeli, aklı başında beyanatlar veriyor. Tam devlet adamı olarak beyanat veriyor. İşte devlet adamı böyle olur. Çok da güzel başarı yakaladı” dedi.

“MERAL HANIM'I TEKRAR SEÇECEK MİSİNİZ”

İYİ Parti heyetinin ziyaretinde de Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu “İYİ Parti ailesi olarak tüm camianızın, başta sayın Genel Başkanınız olmak üzere bayramınızı kutluyoruz” dedi. YRP'li Uğurlu'nun espriyle “Başkanım, Meral Hanım'ı tekrar seçecek misiniz?” sorusuna Sucu, “Meral Hanım aday olmadı biliyorsunuz” yanıtını verdi. Uğurlu esprisine devam ederek, “Ama Sayın Bahçeli ‘Partinin başına geç’ dedi. Devleti Bahçeli yönetmiyor mu? Emir buyurdu, ne yapacaksınız? Tayyip Bey’e 'gitme' diyor. Talimatı hep Devlet Bey veriyor” ifadelerini kullandı.

Sucu ise “Ben partilerin iç işlerine karışılmasını doğru bulmam. Her parti kendi demokratik yapısı içerisinde ne olması gerekiyorsa yapacaktır. Dolayısıyla diğer partilerin bir parti üzerinde ne hükümranlığı olabilir ne de söz hakkı olabilir” diye konuştu.

“GÖKSUN HALKI CEVABINI VERDİ”

Milli Yol Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi İzzettin Ataş başkanlığındaki heyet de YRP’ye ziyarette bulundu. Ataş, ziyaret sırasında Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde YRP’nin adayı Selim Cüce’yi desteklediklerini anımsatarak, “Selim abi çok değerli bir insan. Selim abiyle adaylığı sürecinde görüştüm. Alması için de elimizden geleni yaptık. Birilerinin bir cevap alması gerekiyordu. O cevabı da sağ olsun Göksun halkı verdi. 6 bin oy fark attı.” ifadelerini kullandı.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Uğurlu da Ataş'a destekleri için teşekkür etti.