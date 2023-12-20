YRP Genel Başkanı Erbakan'dan aday açıklaması

Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimde ittifak görüşmelerine ilişkin "Ankara, İstanbul ve İzmir için talep oldu. Bununla ilgili istişareleri yapıyoruz. Bunun dışındaki il ve ilçelerde partimiz kendi adayları ve kendi logosuyla seçimlere girecek" dedi.

Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçim aday tanıtım toplantısında konuşuyor.

Erbakan, yerel seçimde ittifak görüşmelerine ilişkin "Ankara, İstanbul ve İzmir için talep oldu. Bununla ilgili istişareleri yapıyoruz" dedi.

Ankara, İzmir ve İstanbul dışında kalan il ve ilçeler hakkında da konuşan Erbakan, "Bunun dışındaki il ve ilçelerde partimiz kendi adayları ve kendi logosuyla seçimlere girecek" diye konuştu.

Erbakan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye'yi yönetme iddiasında bulunan siyasi partiler yeni ve temiz bir belediyecilik anlayışını ortaya koyamadılar. Bu seçimde Milli Görüş Yeniden Refah Partimizle ciddi bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Artık ehveni şeri tercih etmek zorunda değiliz.

Rantçı, heykelci ve örgütçü belediyecilik anlayışları artık ömrünü tamamladı. Makam ve rakam için değil, Allah rızası için siyaset yapan kadrolar, Milli Görüş, Yeniden Refah tek çaredir."

"ASGARİ ÜCRET 23 BİN DÜZEYİNE ÇIKARILMALI"

Yoksulluk sınırının 50 bin yoksulluk sınırının 15 bin lira seviyesinde 14 bin 700 liralık bir asgari ücret yeterli değildir. Yüzde 36-37 civarı bir zam yapılacağı belirtiliyor. Bir defaya mahsusu bu oranda bir zammın yetmesi mümkün değil. En azından bir aileye 2 asgari ücret girdiğinde ailenin yoksulluk sınırına gelmesi gerekir. İşverene de destek ve teşvik verilerek işçilerin de refaha ulaşması sağlanmalı. Asgari ücret 23 bin düzeyine çıkarılmalı."