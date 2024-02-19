YRP Genel Başkanı Kılıç'tan AKP açıklaması: Görüşme yapılacak mı?

Yeniden Refah’ın Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, yerel seçimlerde AKP ile yeni bir görüşme yapılacak mı sorusuna yanıt verdi. Adayların açıklandığını hatırlatan Kılıç, "Açıklamamızdan sonra da AK Parti'den yeniden bir görüşme talebi gelmedi. Dolayısıyla görüşme mümkün değil" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara adayı Suat Kılıç, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için AKP ile yeni bir görüşme trafiğinin başlayıp başlamayacağına ilişkin konuştu.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın sorularını yanıtlayan Kılıç, partisinin anketlerde yüzde 6-7 düzeyinde olduğunu belirterek "Bu veriler henüz adaylarımız ortaya çıkmadan önceki verilerdi. Adaylarımız ortaya çıktıktan sonra Türkiye genelinde oy ortalamamızın yüzde 8- civarında seyredeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla birçok ilde Yeniden Refah Partisi sonuca etki edecektir" dedi.

Kılıç, yerel seçimde partisinin Ankara ve İstanbul'da ilk 3'e gireceğini belirtti.

Cumhur İttifakı ortaklarından AKP ile yerel seçimler nedeniyle aday listelerinin iletileceği son tarih olan 20 Şubat’tan önce yeni bir görüşme trafiğinin olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Kılıç, şöyle devam etti:

"Sanmıyorum. Çünkü genel başkanımız çok net bir açıklama yaptı. Öncesinde de iki aya yakın süren ittifak görüşmeleri oldu ve bir ilerleme sağlanamadı. Yeniden Refah Partisi de ittifak görüşmelerine devam etme gereği görmedi. Görüşmelerde ilerleme sağlanmış olsaydı belki birkaç görüşme daha yapılıp bazı hedeflere erişilebilirdi. Ama olmadı ve nitekim ittifak yok.

Açıklamamızdan sonra da AK Parti'den yeniden bir görüşme talebi gelmedi. Dolayısıyla görüşme mümkün değil. Nihayetinde Yeniden Refah Partisi, kendi adaylarıyla tüm illerde seçimlere katılacağını doğrudan Genel Başkanımızın ağzından ifade etmiş oldu. Bu bir kararlılık göstergesidir. Bir adım sonrasında da Ankara, İstanbul, İzmir adaylarımızı ilan ettik. Dolayısıyla bir boşluk kalmadı."

"AÇIK KAPI YOK"

"AK Parti ile anlaşma’ya dair soruya ‘Sanmıyorum’ diye cevap verdiniz. Kesin bir cevap vermemenizin sebebi açık bir kapı olması mı? Nasıl okumalıyız?" sorusuna yanıt veren Kılıç, "Açık kapı yok çünkü bir talep yok. AK Parti’den bir teklif yok, buradan bir talep yok. Bu aşamada da böyle bir teklif gelmesi söz konusu değil diye düşünüyorum. “Siyasette 24 saat uzun süre” derler ama biz bir tereddütle bu kararı almadık" diye konuştu.

"AYKIRI YA DA YÜKSEK TALEPLERİMİZİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİ"

Daha önce AKP ile yaklaşık 2 ay süren seçim ittifakı görüşmeleriyle ilgili konuşan Kılıç, AKP'nin kendi yaptırdığı anketlerde oy potansiyelinin yüksek olabileceğini belirterek "Biz aslında ittifak görüşmelerinde sürecin içinde kalarak bir fedakarlık yaptık. Aykırı ya da çok yüksek taleplerimiz söz konusu değildi ama dediğim gibi AK Parti anketlerdeki gücüne güvendiğinden dolayı sonuçlandırmaya odaklanmadı" ifadelerine yer verdi.

"UMARIM İMAMOĞLU KAZANMAZ"

İstanbul seçimi hakkında değerlendirmelerde bulunan Kılıç, aday çıkarmalarının İmamoğlu’nun kazanmasını sağlamayacağını ifade ederek "Bugün de aynı kanaatteyim. İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemiyoruz. ‘Yeniden Refah, Yeniden İstanbul’ diyoruz. İnşallah İstanbul'da kazanan biz oluruz. Biz kazanmazsak da umarım kazanan İmamoğlu olmaz. Ben bu konuda bu kadar netim" şeklinde konuştu.

"DENGELİ VE ADİL BİR NAFAKA SİSTEMİ KURULSUN"

Hedef gösterilen nafaka hakkıyla ilgili de görüşlerini açıklayan Kılıç, şunları söyledi:

Evliliğin erkek tarafı kadın tarafına ömür boyu niye nafaka vermek mecburiyetinde kalsın? Sorduğumuz soru budur. Çünkü Türkiye'deki sabit ücretlerin satın alma gücünü dikkate aldığınız zaman erkeğin yeniden bir hayat kurma şansı yok. Çocukların bakımıyla ilgili mevzular müstesna zaten, bunu diğer meselelerin dışında tutuyoruz.Dengeli ve adil bir nafaka sistemi kurulsun. 5 yıl boyunca nafaka verecek taraf nafaka yükümlülüğünü yerine getirsin. 5 yıl sonra diğer tarafın hala nafaka alma ihtiyacı var ise Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir fon üzerinden o yükümlülüğü sosyal devlet karşılasın. Çocukların bakım nafakası bunun dışında tutulsun."