YRP il başkanından ‘AKP’yle anlaşma’ sinyali

YRP İstanbul İl Başkanı Doğan, “Siyasette 24 saat uzun bir zamandır” diyerek tıkandığı öne sürülen AKP’yle ittifak görüşmelerinden anlaşma çıkabileceğini sinyalini verdi.

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) AKP’yle yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri için ‘tıkandı’ dense de ara ara medyaya bazı görüşmelerin yapıldığı yansıyor. YRP, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çeşitli illerde göstereceği adayları yarın açıklayacak.

24 SAAT SİYASETTE UZUN SÜREYMİŞ

YRP İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan’ın açıklamalarıysa akıllara Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın adaylıktan çekilmesini getirdi.

Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’a konuşan Doğan, AKP’yle anlaşmanın sinyalini vererek “‘Siyasette 24 saat uzun bir zamandır’ diye bir klişe vardır. Bu hafta itibariyle adaylığını ilan eden adayların dün adaylıktan çekildiğini okuduk. Dinamik bir süreç devam ediyor. Ancak şu anda kararımız gerek büyükşehir gerekse bütün ilçelerin hepsinde Yeniden Refah Partisi olarak kendi adaylarımızla katılmaktır” dedi.

Aday profillerine değinen YRP’li Doğan şunları kaydetti: “Cumartesi günü Ankara’da büyük bir program var. Bu programda çok büyük sürprizler olacak. Türkiye’de Yeniden Refah Partisi’nin belirlemiş olduğu başka illerdeki adaylar çok büyük ses getirdiler. Şu anda onların yaptığı mitingler konuşuluyor. Aynı şekilde partimizin çok isabetli, halkımızın da, ‘Ya bunu çok iyi düşünmüşler’ diyecekleri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız da Ankara Atatürk Spor Salonu’nda sayın genel başkanımız tarafından ilan edilecek.”