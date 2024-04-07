YRP kazandığı belediyelere ‘rüşvet’ tabelası astı

Yerel seçimlerde 3. parti konumuna gelen YRP'nin kazandığı 65 belediyenin binasına "Rüşvet alan da veren de mel’undur" yazısı asıldı.

Pazar günü gerçeklşn seçimlerde yüzde 6,19 oy alarak üçüncü parti konumuna gelen Yeniden Refah Partisi (YRP), kazandığı belediyelerin binalarına dikkat çeken bir tabela astı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, YRP,Türkiye çapında 1 büyükşehir, 1 il, 39 ilçe ve 24 belde belediyesi kazandı.

Göreve gelen YRP’li belediye başkanları belediye binalarına “rüşvet” tabelası astırdı.

Yüzde 43 oy alarak Konya Çumra Belediye Başkanı seçilen Mehmet Aydın, yüzde 35 oy oranıyla Sakarya Geyve Belediye Başkanı seçilen Selçuk Yıldız ve yüzde 50 oy alarak Dulkadiroğlu Belediye Başkanı seçilen YRP’li Mehmet Akpınar belediye binası girişine “Rüşvet alan da veren de mel’undur” yazısını astırdı.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, Çumra Belediyesi’nin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Elhamdülillah... Yeniden Refahlı Belediye Başkanlarımız söz verdiğimiz üzere tabelalarını asmaya başladılar. Ahlaklı Belediyecilik dönemi başlıyor” sözlerine yer verdi.

Fatih Erbakan daha önce de "İktidara geldiğimizde, Milli Görüş tarihinde olduğu gibi, ‘Rüşvet alan da veren de melundur’ tabelasını başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olmak üzere bütün belediyelerin girişine asacağız" demişti.