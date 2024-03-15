YRP'li adaydan 'lüks yatla' seçim konvoyu

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde Yeniden Refah Partisi’nin belediye başkan adayı Mesut Hekimoğlu, Dubaili iş insanı için 3 yılda fabrikasında yapılan lüks yatın yüklendiği kamyonun yer aldığı konvoyla seçim turu attı.

Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Antalya Döşemealtı belediye başkan adayı Mesut Hekimoğlu ilçede lüks yat ile seçim turu attı.

Hekimoğlu, organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikasında Dubaili bir iş insanı için 3 yılda yapımı tamamlanan 25 metre uzunluğundaki yatı, denize indirmek için fabrikadan çıkarttı.

Kamyona yüklenen özel yata ise Hekimoğlu’nun isminin yazılı olduğu bayraklar ve Türk bayrağı asıldı.

Seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen konvoyun en önünde giden yatın yüklü olduğu kamyonun arkasında ise parti ve Hekimoğlu’nun fotoğraflarının olduğu seçim otobüsleri ve parti üyelerinin araçları yer aldı.

Konvoy, ilçe merkezinden mehter marşı eşliğinde geçti. Konvoyun geçişi sırasında vatandaşlar cep telefonları ile bu anları görüntüledi.