YRP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti: Hiçbir sıkıntım yok, şimdilik bağımsız devam edeceğim

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa kararı hakkında ANKA Haber Ajansı’na konuşan Öztoklu, “Hiçbir sıkıntım yok. Genel merkezle, genel başkanla da sıkıntım yok. İlçemize daha iyi hizmet adına bu kararı aldım" dedi.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini açıkladı. İstifa kararı hakkında konuşan Öztoklu, “Hiçbir sıkıntım yok. Genel merkezle, genel başkanla da sıkıntım yok. İlçemize daha iyi hizmet adına bu kararı aldım" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nin Doğanhisar adayı olan ve seçimi 4 bin 747 oy olarak, yüzde 47,29 oy oranıyla kazanan Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifa kararını daha iyi hizmet edebilmek için aldığını söyleyen Öztoklu, ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmede bulundu:

“Hiçbir sıkıntım yok. Genel merkezle ya da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’la da bir sıkıntımız yok. Görevimizi daha iyi yapmak için istifa ettim. İlçemize daha iyi hizmet adına bu kararı aldım. Şimdilik yoluma bağımsız olarak devam edeceğim. İleriye dönük ne olacağını duruma bakarak göreceğiz.”