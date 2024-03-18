YRP'li Suat Kılıç'tan 'Başkanlık Sistemi' yorumu: "Yüzde ‘40+1’ şeklinde de uygulanabilir"

YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isim vermeden YRP'yi eleştirmesine yönelik "Biz bunları üzerimize alınmadık. Ve dedik ki; öznesi doğrudan belirtilmemiş herhangi bir cümleyi ya da sert eleştiriyi üzerimize almıyoruz” ifadelerini kullandı. Kılıç, , Cumhurbaşkanı Hükumet Sistemi'nde uygulanan yüzde 50+1 sisteminin, yüzde 40+1 şeklinde değiştirilmesi gerektiğini savundu.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nde yüzde 50+1 kuralının yüzde 40+1 şeklinde değiştirilebileceğini söyledi.

Kılıç ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine yönelik isim vermeden yaptığı eleştirilere de yanıt verdi.

Kılıç, Erdoğan'ın eleştirileri hakkında "Biz bunları üzerimize alınmadık" yorumunda bulundu.

T24'ten Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtlayan Suat Kılıç, iktidarın gündeminde olan Anayasa değişikliğine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Anayasa değişikliğine ihtiyaç duyduğunu belirten ortada herhangi bir teklif olmadığını belirterek net açıklama yapmaktan kaçındı.

Kılıç, Cumhurbaşkanı Hükumet Sistemi'nde uygulanan yüzde 50+1 sisteminin, yüzde 40+1 şeklinde değiştirilmesi gerektiğini savundu.

"ZORUNLU İTTİFAKLAR ORTADAN KALKMIŞ OLUR"

YRP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’ne ilişkin yaptığı değerlendirmede yüzde 50+1 modelinin sürdürülmesinin zorluğuna dikkat çekerek “İktidar tarafında da konuşulduğu gibi bu model ‘40+1’ şeklinde de uygulanabilir. Bu takdirde her siyasi partinin kendi başına ‘40+1’e ulaşma olasılığı daha kuvvetli olur. Böylece de partiler diğer partilerin içinde erimemiş olur. Zorunlu ittifaklar ortadan kalkmış olur. Tabii başkanlık modelini ilkesel olarak benimsiyor olmakla birlikte kuvvetler ayrılığının da takviye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Denge ve denetim mekanizmalarının bugün olduğundan daha etkili çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Yargının bağımsızlığını hiçbir şekilde yitirmemesi lazım” ifadelerini kullandı.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN YAPILMASI LAZIM"

Kılıç, iktidarın gündeminde olan yeni anayasa çalışmalarına ilişkin ise net bir açıklamada bulunmadı.

“Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki çatışma, bir yetki çatışmasına dönüşmek üzere” diyen Kılıç, “Bu çatışmanın gitmesi, yoruma mahal bırakılmaması için bir anayasa değişikliği yapılması gerekiyor. Bu anayasa değişikliğinin ivedi yapılması lazım” ifadelerini kullandı.

Kılıç, şunları söyledi:

“Bir anayasa değişikliği teklifi var mı ortada? Varsa bilelim. Görmediğin anayasa değişikliği teklifine ‘evet’ ya da ‘hayır’ nasıl diyebilirsiniz? CHP'den gelecek bir anayasa değişikliği teklifine de ‘evet’ denilebilir. AK Parti'den gelecek bir anayasa değişikliği teklifine de ‘evet’ denilebilir. Önemli olan içinde ne olduğu.”

Kılıç, Erdoğan’ın dördüncü kez seçilmesinin önünü açacak bir düzenlemeye ilişkin sorulan bir soruya ise “Böyle bir teklife hiçbir muhalefet partisi ‘evet’ demeyecektir” yanıtını verdi.

"ANAYASA DEĞİŞTİRECEK ÇOĞUNLUKLARI YOK"

Kılıç, “Mecliste belli bir çoğunlukları var ama anayasa değiştirecek çoğunlukları yok. Sistematik bir sorun varsa bununla ilgili bir anayasa değişikliği teklifine dahil oluruz. Yoksa Cumhurbaşkanı'na bir dönem daha seçilme hakkı getirecek bir anayasa değişikliği teklifi AK Parti'nin gündeminde yok ki bizim gündemimizde olsun. AK Parti böyle bir değişiklik teklifi getireceğini söyledi de ben mi duymadım acaba? Hiç gündemde olmayan bir şey. Bekir Bozdağ’ınki sadece bir yorum; meclis erken seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanı da yeniden seçilme hakkına sahip olur. Bu bir yorum” ifadelerini kullandı.

"ÖZNESİ BELİRTİLMEMİŞ ELEŞTİRİYİ ÜZERİMİZE ALMIYORUZ"

YRP’li Suat Kılıç, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isim vermeden YRP’yi eleştirmesine ilişkin ise “Biz bunları üzerimize alınmadık. Ve dedik ki; öznesi doğrudan belirtilmemiş herhangi bir cümleyi ya da sert eleştiriyi üzerimize almıyoruz” yanıtını verdi.

Kılıç şunları söyledi:

“Biz yolumuza bakacağız. Sonuçta adaylarımız kamuoyundan teveccüh görürlerse kazanırlar, görmezlerse kazanamazlar. Şanlıurfa'da, Elazığ’da ya da başka illerde ya da ilçelerde Yeniden Refah Partili adaylar toplumdan teveccüh görürse bu diğer partilerin doğru aday tespiti yapamadıklarının da göstergesi olarak görülecektir. Herhangi bir il ya da ilçedeki adayımız teveccüh görüyor diye, kazanma potasına girdi diye, potansiyel oluşturdu diye bundan rahatsızlık duyacak halimiz yok. Ama temelde iktidarla kavgalı olalım, didişelim, itişelim, kakışalım, siyasetin dilini sertleştirelim gibi bir yaklaşım içinde de değiliz.”