YRP'li Tekatlı, AKP'li Şanlıurfa Belediyesi'nin 30 milyon TL'lik reklam harcamasını paylaştı

Yeniden Refah Partisi Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi Adayı Bilal Tekatlı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 30 milyon liralık reklam harcaması olduğunu gösteren belgeler paylaştı.

Yeniden Refah Partisi Eyyübiye Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Bilal Tekatlı 31 Mart yerel seçimlerine yakın bir süre kala Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin reklamlar için harcanan faturalarını paylaştı.

Paylaşılan belgelerde NTV, A Haber, Haber Global, TV Net, Beyaz TV, Hürriyet, Milliyet gibi ulusal basın yayın organlarına ödemeler yapıldığı görüldü.

ERDOĞAN'I KARŞILAMAK İÇİN 1 MİLYON 520 BİN TL HARCAMIŞLAR

Tekatlı'nın paylaştığı belgelerde, Şanlıurfa mitingine katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için belediye bütçesinden 1 milyon 520 bin 775 TL 'karşılama' masrafı olarak harcama yapıldığı görüldü.

BELEDİYENİN KASASINDAN BEYAZ TV'YE 420 BİN TL, NTV'YE 80 BİN TL ÖDENMİŞ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ayrıca Beyaz TV'ye 420 bin TL ödeme yaptığını gösteren bir fatura da paylaştı. Hazırlanan belgede ödemenin iş kalemine 'belediyenin çalışmalarını ve şehrin tanıtımını ulusal bazda kamuoyuna duyurusu amacıyla ulusal televizyon kanalı yayın bedeli' olarak gösterildiği anlaşıldı.

Belgelerden birinde NTV'ye Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarının duyurusu amacıyla haber yayın bedeli olarak 80 bin TL ödeme yapıldığı, bir diğerinde ise Haber Global kanalına 'şehrin ve belediyenin tanıtımı amacıyla' 490 bin TL harcama yapıldığı görüldü.

HÜRRİYET VE MİLLİYET DE ÖDEME YAPILAN KURUMLAR ARASINDA

Yeniden Refah Partisi Eyyübiye Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Bilal Tekatlı'nın paylaştığı belgelerde Milliyet gazetesi ve Hürriyet gazetesine 200 biner TL'den toplamda 400 bin TL harcama yapıldığı görüldü.