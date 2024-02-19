YRP'nin Tokat adayı partisinden istifa edip adaylıktan çekildi

Yeniden Refah'ın yerel seçimler için Tokat Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Hamdullah Suphi Efeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinden ayrılıp belediye başkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Tokat Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Hamdullah Suphi Efeli, partisinden istifa edip adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Yerel seçimlere sayılı günler partilerde başlayan istifa dalgası sürüyor.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından geçen hafta sosyal medya paylaşımıyla 'Tokat Belediye Başkan Adayı' olarak açıklanan Hamdullah Suphi Efeli, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Efeli'nin adaylığını duyuran Fatih Erbakan, tebrik mesajında, "Tokat Belediye Başkan Adayımız Hamdullah Suphi Efeli oldu. Tokat'a ve partimize hayırlı olsun. Efeli'yi tebrik ediyor, muvaffakiyetler ve hayırlı hizmetler diliyoruz" sözlerine yer verdi.

"İLİŞİĞİM KALMAMIŞTIR"

Hamdullah Suphi Efeli ise sosyal medya hesabından, "Bugün itibarıyla Yeniden Refah Partisi ile herhangi bir ilişkim kalmamıştır. Bu süreçte beni canıgönülden destekleyen ve yanımda olan tüm eş, dost, kardeşlerime yürekten şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi seviyorum, sizin de beni sevdiğinizi biliyorum, her şey gönlümüzce olsun" dedi.