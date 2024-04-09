YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan itirazları karara bağladı

YSK tarafından Ardahan, Kırklareli, Amasya, Şırnak, Bingöl ve Van illerinin yanı sıra Kütahya Emet, Yozgat Yerköy, Ankara Kızılcahamam, Şanlıurfa Siverek, Gaziantep Oğuzeli, Bitlis Güroymak, Bolu Gerede, Erzurum İspir, Adana Kozan ve Adana Sarıçam ilçeleri için yapılan itirazları karara bağladı.

Güncel 09.04.2024 16:08 Giriş: 09.04.2024 16:08

Güncelleme: 09.04.2024 16:12 Kaynak: İHA

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