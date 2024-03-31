YSK Başkanı'ndan yayın yasağı açıklaması

YSK Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının kaldırılacağı saatle ilgili açıklama yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının ne zaman kaldırılacağıyla ilgili açıklama yaptı.

YSK binası önünde konuşan Yener, Kurulun toplantıya geçeceğini ve yayın yasaklarının hangi saatte kaldırılacağına karar vereceklerini söyledi.

Yener, basın mensuplarına "Saat 21.00'da ilan edilen yayın yasağıyla ilgili yasağın kaldırıldığı saati ilan etmeden seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamada bulunmamanızı talep ediyoruz" uyarısında bulundu.