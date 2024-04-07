YSK'den yeni kararlar: Siverek, Halfeti ve Ürgüp'te seçimler yenilenmeyecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimlere yönelik yapılan itirazları görüşmeye devam ediyor.

Şanlıurfa İl Seçim Kurulu'nun Halfeti ve Siverek'te belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararlara yapılan itirazlar görüşüldü.

YSK, her iki ilçede seçimlerini yenilenmesine ilişkin kararları kaldırdı.

ÜRGÜP'TE DE SEÇİMLER YENİLENMEYECEK

CHP'nin Nevşehir Ürgüp'te İl Seçim Kurulu tarafından alınan seçimin yenilenmesi kararına yönelik itirazı YSK tarafından kabul edildi. Ürgüp'te seçimler yenilenmeyecek.

SİVEREK SEÇİMLERİ

Şanlıurfa Siverek’te kesin olmayan sonuçlara göre AKP adayı Ali Murat Bucak yüzde 40,23, Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol yüzde 40,17 oy almıştı.

HALFETİ SEÇİMLERİ

Halfeti'de ise DEM Parti adayı Mehmet Karayılan yüzde 39,45, AKP adayı Şeref Albayrak yüzde 33,64 oy almıştı.

ÜRGÜP SEÇİMLERİ

Ürgüp'te CHP'nin adayı Ali Ertuğrul Bul 5 bin 170, MHP'nin adayı Mustafa Öz 5 bin 134, AKP'nin adayı Fahri Yıldız 3 bin 599 oy almıştı.