YSK, Hatay, Ordu ve Ardahan için kararını verdi

YSK, İYİ Parti'nin Ordu, CHP'nin ise Hatay seçimlerine ilişkin yaptığı "tam kanunsuzluk" itiraz başvurularını reddetti. Kurul ayrıca AKP'nin Ardahan'da seçimin iptali için yaptığı itiraza da ret kararı verdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Hatay ve İskenderun, İYİ Parti'nin Ordu, AKP'nin ise Ardahan'da seçimlerin iptal edilerek yenilenmesi için yaptığı itiraz başvurularını reddetti.

YSK, siyasi partilerin 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlere ilişkin yaptığı itiraz başvurularını görüşmeye devam ediyor.

Bu kapsamda kurul, CHP'nin Hatay ve İskenderun'da, İYİ Parti'nin Ordu'daki yerel seçimin iptal edilerek yenilenmesi için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurularını kabul etmedi.

YSK, AKP'nin Ardahan'da seçimin iptal edilerek yenilenmesi için yaptığı olağanüstü itirazla ilgili de ret kararı verdi.

Ayrıca Kurul, CHP'nin Konya'nın Hadim ilçesinde ''olağanüstü itirazını'', Adana'nın Pozantı ilçesinde ''tam kanunsuzluk'' itirazını ve Ardahan'ın Çıldır ilçesinde seçimlerin iptal istemlerini de reddetti.