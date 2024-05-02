YSK, kesin seçim sonuçlarını açıklayacağı tarihi duyurdu

YSK, yerel seçimlere ilişkin kesin sonuçları 6 Mayıs'ta paylaşacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak.

Türkiye, 31 Mart'ta yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmişti. YSK'nin kesin olmayan seçim sonuçlarını açıklamasının ardından, itiraz süreci başlamıştı.

1 Nisan'dan bu yana itirazlarla ilgili mesai yapan YSK'nin, 6 Mayıs'ta kesin seçim sonuçlarını açıklayacağı öğrenildi.

31 MART YEREL SEÇİMLERİ

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullandı.

34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

Türkiye geneli belediye başkanlığı seçiminde CHP, AKP'yi geride bıraktı. CHP yüzde 37,7 ile birinci parti olurken, AKP'nin oy oranı yüzde 36'nın altında kaldı.

Böylece CHP, 1977 seçimlerinden bu yana ilk kez birinci parti konumuna yükseldi.