YSK'nin yerel seçim sonuçlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak: ANKA
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
YSK'nin 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararda; Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclisi Üyeliği ve Belediye Meclisi Üyeliği seçimlerine ilişkin katılım oranları, partilerin oy oranları yer aldı.