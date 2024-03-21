YSK, yerel seçimler için oy pusulalarını tanıttı

Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK), yerel seçimler için hazırlanan oy pusulaları tanıtıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hazırlanan beyaz pusulanın boyu yaklaşık 1 metre. Seçimlerde toplamda 81 il, 973 ilçe, 390 belde başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek, 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen oy kullanacak.

Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. YSK, seçimde kayıtlı seçmen sayısını 61 milyon 441 bin 882 olarak belirledi. YSK’nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran bir milyon 32 bin 610 genç bu seçimde ilk kez oy kullanacak.

YSK, yerel seçimler için hazırlanan oy pusulaları tanıtıldı. Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.

Her seçmen, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Büyükşehir olmayan illerde, il genel meclis üyeliği, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık ile ihtiyar heyeti için oy verilecek.

YSK’nın verilerine göre, 18 yaşını dolduran bir milyon 32 bin 610 kişi, bu seçimde ilk kez oy kullanacak. Seçmenlerden yüzde 50,59’u kadın, yüzde 49,41’i ise erkeklerden oluşuyor. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nce 23 Mart tarihi itibarıyla ölen, vatandaşlıktan çıkan, askere alınan, hüküm giyen ve kısıtlanan seçmenlere, sandık seçmen listelerinde ''oy kullanamaz'' şerhi verilecek.

34 siyasi partinin katılacağı seçimde partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

"Adalet ve Kalkınma Partisi 1, İYİ Parti 2, SOL Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34."

YSK’nın yayımladığı listeye göre; büyükşehir belediye başkanlığı adaylığında İstanbul’da 22’si siyasi parti, 27’si bağımsız olmak üzere toplam 49 adayla en fazla adayın yarışacağı il oldu. Ankara’da 19’u siyasi parti, 5’i bağımsız toplam 24 aday seçime katılıyor. İzmir’de ise 21’i siyasi parti, 6’sı bağımsız toplam 27 aday listede yer aldı.