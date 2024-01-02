YSK, yerel seçimlere katılacak siyasi partileri açıkladı

YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine katılacak 36 siyasi partiyi duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine katılabilecek siyasi partileri açıkladı.

Ahmet Yener, yaptığı açıklamada, "1 Ocak 2024 tarihi ile seçim takvimimiz başlamıştır. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin tüm siyasi partilerimize ve seçmenlerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Yener, yerel seçimlere 36 siyasi partinin katılacağını bildirdi.

Partiler şöyle:

Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

AKP

Anadolu Milli Partisi

Anavatan Partisi

Aydınlık Demokrasi Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Büyük Türkiye Partisi

CHP

DEVA Partisi

DSP

Demokrat Parti

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genç Partisi

Güç Birliği Partisi

Halk ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluşu Partisi

DEM Partisi

HÜDAPAR

İYİ Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

MHP

Milli Yol Partisi

Saadet Partisi

SOL Parti

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yenilik Partisi

Yeni Türkiye Partisi

Zafer Partisi