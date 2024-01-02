YSK, yerel seçimlere katılacak siyasi partileri açıkladı
YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine katılacak 36 siyasi partiyi duyurdu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine katılabilecek siyasi partileri açıkladı.
Ahmet Yener, yaptığı açıklamada, "1 Ocak 2024 tarihi ile seçim takvimimiz başlamıştır. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin tüm siyasi partilerimize ve seçmenlerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."
Yener, yerel seçimlere 36 siyasi partinin katılacağını bildirdi.
Partiler şöyle:
Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
AKP
Anadolu Milli Partisi
Anavatan Partisi
Aydınlık Demokrasi Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Büyük Türkiye Partisi
CHP
DEVA Partisi
DSP
Demokrat Parti
Emek Partisi
Gelecek Partisi
Genç Partisi
Güç Birliği Partisi
Halk ve Özgürlükler Partisi
Halkın Kurtuluşu Partisi
DEM Partisi
HÜDAPAR
İYİ Parti
Memleket Partisi
Millet Partisi
MHP
Milli Yol Partisi
Saadet Partisi
SOL Parti
Türkiye İşçi Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Yenilik Partisi
Yeni Türkiye Partisi
Zafer Partisi