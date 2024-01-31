YSK’den ‘oy pusulası sıralamasında hile’ iddialarına ilişkin açıklama

YSK, AKP’nin 1. sırada çıkması hakkında başlayan ‘hile’ tartışmalarından sonra açıklama yayınladı.

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde kullanılacak birleşik oy pusulasında AKP'nin birinci sırada çıkmasına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz genel seçimlerde olduğu gibi bu yerel seçimde de AKP’nin oy pusulasında 1. sırada yer alması şüphe çekti.

CHP, buna itiraz etse de Yüksek Seçim Kurulu YSK, itirazı reddetti. Tartışmalar bununla da son bulmayınca YSK’den açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, ‘hile yapıldığına’ ilişkin iddialar yalanlandı.

YSK’nin sitesinden yayımlanan açıklama şöyle:

"Bazı basın-yayın kuruluşları ile sosyal medya platformlarında yer alan ‘siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için gerçekleşen kur’a çekiminde bir siyasi partinin her seçim döneminde aynı sırada yer aldığı’ ve ‘birinci sırada çıkan siyasi partinin usulsüz bir şekilde gerçekleştirilen kur’a çekimiyle belirlendiği’ iddialarıyla ilgili olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

27 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 14.00’te 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve Üyeleri huzurunda; yasa gereği kurulun her toplantısına katılan altı siyasi parti temsilcisi, seçime katılma yeterliliği bulunan 35 siyasi partinin temsilcisi ile birçok gazeteci ve muhabirin canlı olarak takip ettiği ayrıca 20’ye yakın yayın kuruluşunun kendi ekipmanları ile sabit ve hareketli bir şekilde görüntü aldığı bir ortamda kur’a çekimi işlemi gerçekleştirilmiş olup, hiçbir itiraz olmadan tutanak altına alınmıştır.

Kur’a çekimi esnasında basın mensupları salonun her yerinde konumlanmış ve her açıdan görüntü almıştır. Buna rağmen, temsilcisi tarafından bir siyasi parti adına kur’a çekim işlemi gerçekleştirilirken tek bir açıdan çekilmiş bir görüntü üzerinden, sosyal medyada kur’a çekimi işleminin, bir siyasi partinin oy pusulasında birinci sırada yer alması maksadıyla planlı bir şekilde organize edildiği yönünde asılsız haberler ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.

Söz konusu asılsız haberler ve paylaşımların aksine, siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki sıralaması sadece tek bir açıdan izlenerek değil, her açıdan gerek basın-yayın mensupları, gerek YSK Üyeleri, gerekse basın mensupları arasında ve YSK üyeleriyle aynı masada yer alan siyasi parti temsilcilerinin şahitliği altında izlenmek suretiyle son derece şeffaf bir şekilde sonuçlandırılmıştır.

Nitekim, haber ajansları ve televizyon kanallarının 27 Ocak 2024 Cumartesi günü 14.00 – 14.16 saatleri arasındaki yayın akışının izlenmesi hâlinde bu durum çok net bir şekilde görülecektir (https://www.ysk.gov.tr/tr/basin-duyurusu/siyasi-parti-siralamasi/46637443)

Ayrıca, birleşik oy pusulasında, 28 Mart 2004 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde birinci sırada Demokratik Halk Partisinin, 29 Mart 2009 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde birinci sırada Sosyaldemokrat Halk Partisinin, 30 Mart 2014 Pazar günü Yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde birinci sırada Hür Dava Partisinin, 31 Mart 2019 Pazar Günü Yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde ise birinci sırada Saadet Partisinin yer aldığı görülmektedir."