YSP'den Ali Yerlikaya'ya yalanlama: Algı operasyonu yapıyor

Yeşil Sol Parti, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın 1'i örgüt üyesi olmak üzere 2 kişinin HDP adına tescilli YSP Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ'a tahsisli bir araçla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandığına ilişkin yaptığı açıklamayı yalanladı. YSP'nin konuya ilişkin açıklamasında, "İçişleri Bakanının açıklaması yargıya müdahaledir ve algı operasyonudur. Bu hukuksuzluğu kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, (YSP), İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın 'Ağrı'da örgüt üyesi 1 ve örgüte katılacağı değerlendirilen 1 kişinin HDP'ye ait araçla yakalandığı' şeklindeki açıklamasını yalanladı.

YSP'nin sosyal medya hesabından Ali Yerlikaya'nın açıklamasına yanıt verildi.

Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına ilişkin "İçişleri Bakanı gerçekleri saptırarak algı operasyonu yapıyor" diyen YSP, söz konusu 2 kişinin Gençlik Meclisi üyesi Ronahi Tunç ve Parti Meclisi üyesi Hazal Karabey olduğunu belirtti.

Gözaltına alınan kişilerin kongre çalışmalarına katılmak üzere YSP Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ ile birlikte Ankara'dan Ağrı'ya gittiği ifade edilen açıklamanın devamında şunlara yer verildi:

"Gözaltına alındıklarında arkadaşlarımız bu durumu açıklamışlardır. Adliyedeki ifadelerinden sonra önce serbest bırakılmışlar, ancak ısrarla Adliyede tutulmuşlardır. Daha sonra da itiraz üzerine ve beyanlarına rağmen haksız yere tutuklanmışlardır. İçişleri Bakanının açıklaması yargıya müdahaledir ve algı operasyonudur. Bu hukuksuzluğu kınıyoruz.”

İçişleri Bakanı gerçekleri saptırarak algı operasyonu yapıyor. Gözaltına alınanlar Gençlik Meclisimizin (Ronahi Tunç) ve Parti Meclisimizin (Hazal Karabey) üyesidir. Kongre çalışmalarımız için Heval Bozdağ vekilimizle birlikte Ankara’dan Ağrı’ya gitmişlerdir. Gözaltına… — Yeşil Sol Parti (@YesillerSol) October 14, 2023

Ali Yerlikaya, bugün sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, PKK üyesi 1, PKK'ye üye olacağı değerlendirilen 1 kişinin Ağrı'da, HDP adına tescilli YSP Ağrı Milletvekili Heval Bocdağ'a tahsisli bir araçta yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, yakalanan kişiler tutuklanırken vekil Heval Bodağ hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: