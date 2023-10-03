YSP Eş Sözcüsü Akın: Onurlu ve adil bir barışa şans tanıma zamanı gelmiştir

YSP Eş Sözcüsü İbrahim Akın, partisinin yeni yasama dönemindeki ilk grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Akın, Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin "Başta Kürt sorunu olmak üzere toplumsal sorunlarımızı barışçıl ve demokratik siyaset zemininde çözme ihtiyacımız var. Artık onurlu ve adil bir barışa şans tanıma zamanı gelmiştir. Artık yeter diyoruz" dedi.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSP) Eş Sözcüsü İbrahim Akın, 1 Ekim'de Ankara'da meydana gelen bombalı saldırıyı anımsatarak başta Kürt sorunu olmak üzere toplumsal sorunların barışçıl ve demokratik siyaset zemininde çözülmesi gerektiğine vurgu yaparak "Artık onurlu ve adil bir barışa şans tanıma zamanı gelmiştir" dedi.

Akın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nda partisinin ilk grup toplantısında konuştu.

Ankara'daki saldırının ardından çok sayıda kentte düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlara ilişkin konuşan Akın, "Ne yazık ki 2 gündür olağanüstü koşullarda birçok arkadaşımızın gece baskınlarıyla hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmasıyla karşı karşıya kaldık. Buradan demokratik siyasete dönük bu müdahaleyi kabul edilemez bulduğumuzu. Ve arkadaşlarımızın serbest bırakılmasını özellikle istiyoruz" dedi.

Akın, Cumhurbaşkanı danışmanı Oktay Saral'ın açıklamalarına ilişkin "Kürt meselesi çözülmedikçe Türkiye halkları bunun ağır bedellerini ödüyor' sözümüzü çarpıtarak 'Türk milleti bedel ödeyecek' denilerek yapılan manipülasyonları kınıyoruz. Bu konuda özellikle Cumhurbaşkanı danışmanı olarak Oktay Saral'ın açıklamalarını ahlaki bulmuyoruz ve kınıyoruz. Bu konuda gerekli her türlü itirazımızı ve hukuki olarak da gerekli çalışmalarımızı yaptığımızı ifade etmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

28. Dönemle ilgili "Ülkemizin otoriterleşen rejimi değiştirmeye ihtiyacı var" diyen Akın'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Başta Kürt sorunu olmak üzere toplumsal sorunlarımızı barışçıl ve demokratik siyaset zemininde çözme ihtiyacımız var. On yıllardır güvenlik politikalarıyla ilgili şiddet ve savaş yöntemi hep denendi ve denenmeye devam ediyor. Bu yöntemlerin sorunları çözmediğini artık anlamış olmamız lazım.

Artık demokratik siyasetin önünün açılmasının zamanı gelmiştir. Daha ne kadar bomba patlayacak, daha ne kadar şiddet ortamı devam edecek, daha ne kadar toplumsal olarak insanların düşmanlaşmasını ve kutuplaşmasını sağlayan siyasetiniz devam edecek? Artık yeter diyoruz! Bu sürecin böyle gitmesi mümkün değildir. Barışa şans verin diyoruz.

Yeşil Sol Parti olarak başından beri söylediğimiz her şeyin şiddet dışında demokratik müzakere yoluyla çözüleceğinde ısrar ediyoruz. Sorunlarımızın kronikleşmeden işin içinden çıkılamaz hale gelmeden tüm sorunlarımızın çözüm yerinin Meclis olduğunu biliyor ve Meclis'in bu bakımdan işlevli hale getirilmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz.

İKTİDARIN YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

AKP ve MHP iktidarı eliyle inşa edilmeye çalışılan tek adam rejimi, meclisi işlevsiz kılmak için her türlü yöntemi deneyerek, noter haline getirilmeye çalıştı. Biz bunu kabul etmiyoruz.

Meclis konuşması sırasında AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, büyük ölçüde herkesi kapsayan şekilde anayasa tartışması yapacaklarını söylediler. Kopenhag kriterlerini Ankara kriteri olarak uygularız dediler. Biz Ankara kriterinin ne olduğuna bakmaya çalıştık.

Kopenhag kriterleri hukukun üstünlüğüdür. Yarattığınız hukuksuzluk Ankara kriterleri mi olacak?

Mevcut anayasanın en temel demokratik ilkelerini uygulamadan mı hukukun üstünlüğünü sağlayacaksınız?

Bizim iddiamız şudur. Türkiye'de demokratik bir ortam yaratılmadan, kapalı kapılar ardından AKP ve MHP'nin hazırlamış olduğu anayasayı Meclis'ten geçirmesi söz konusu değildir."

15 EKİM'DE KONGRE YAPILACAK

Akın, konuşmasında, partisinin 15 Ekim'de 'Özgürlük için Yeniden Buluşma' şiarıyla kongre yapacağını ifade ederek "Kongrenin Türkiye'deki bütün halklar için, özgürlük için, eşitlik için, barış içerisinde demokratik bir hayatta yaşamak için çok önemli olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.