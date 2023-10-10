YSP Eş sözcüsü Uçar'dan Filistin açıklaması: Mücadelenin yöntemi önemli, her mücadele özgürlük getirmiyor

YSP Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Filistin ve İsrail arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar hakkında, "Filistin direnişini sonuna kadar destekliyoruz. Bir halkın işgale karşı direnişi ne kadar meşru ve gerekli ise yürütülecek mücadelenin yönteminin de önemli olduğunu ısrarla vurgulamak isteriz. Çünkü her mücadele özgürlük getirmiyor" dedi.

Yeşiller ve Sol Parti (YSP) Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar, Filistin'in İsrail'e başlattığı operasyonu desteklediklerini ancak mücadele yönteminin önemli olduğuna dikkat çekti.

Uçar, partisinin 15 Ekim'de düzenlenecek kongresi öncesi son grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin-İsrail arasında yaşanan çatışmalara ilişkin konuşan Uçar, "Filistin direnişini sonuna kadar destekliyoruz. Bir halkın işgale karşı direnişi ne kadar meşru ve gerekli ise yürütülecek mücadelenin yönteminin de önemli olduğunu ısrarla vurgulamak isteriz. Çünkü her mücadele özgürlük getirmiyor. Tarih bunun örnekleri ile doludur" dedi.

Uçar, 10 Ekim 2025 yılında Ankara'da IŞİD'in düzenlediği bombalı saldırıda yaşamını yitirenleri anarak "10 Ekim iddianamesine yansıyan skandallar katliama yol verildiğini gösteriyor. Kayıtları, belgeleri ortada. IŞİD'li iki canlı bomba ellerini kollarını sallayarak miting alanına girmiş. Aradan geçen zamanda katliamda ihmali olan, delilleri gizleyen tek bir kamu görevlisi dahil yargılanmadı, görevden alınmadı" diye konuştu.

Uçar'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bugün ortaya çıkan savaş İsrail'in işgal politikalarından bağımsız değildir. Bu savaşta tekrar karşımıza çıkan esirlere ve özellikle kadınlara uygulanan şiddeti kabul edilebilir bulmadığımızı ve direniş savunusu açısından da meşru görmediğimizi ifade etmek isteriz.

Unutmamak gerekir ki İmralı tecridi komplonun sürdürülmesinin bugünkü adıdır. Ancak 25 yıldır ağır tecrit altında tutulan Sayın Öcalan, tutumuyla kendi şahsında Kürt halkına karşı gerçekleştirilen 9 Ekim komplosunu boşa çıkarmıştır.

İsrail - Filistin savaşı hakkında bolca akıl ve ahlak dağıtmaya devam ediyorlar. Bir yandan Rojava'da bir halkın elektrik, su tesislerine, sivil alanlarına bomba atanlar ve bundan medet umanlar ‘prensip olarak her türlü sivil ölüme karşıyız’ diyorlar. Siz ikiyüzlüsünüz! Tüm savaşlar, tüm gözyaşları bu ikiyüzlü tutumunuzdan!

ENFLASYON VE ZAMLARA TEPKİ

En önemli gündemler yine enflasyon ve zamlar. Seçim sonrası her gün yeni bir zamla uyanmaya devam ediyoruz. Niye? Saray yandaşlarının saltanatı sürsün diye. Bir avuç yandaş zenginleşirirken milyonlar açlık ve sefalete içinde yaşamaya mahkum edilmiş durumda.

AKP ve MHP iktidarına karşı demokratik, sivil bir anayasanın mücadelesini yürütmek, tüm toplumsal kesimleri bu sürecin güçlü muhatabı haline getirmek durumundayız. Tüm toplumsal kesimleri bu süreci iktidarın tekeline bırakmayacak şekilde sorumluluk almaya ve birlikte yapım sürecini omuzlamaya davet ediyoruz."