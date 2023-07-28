YSP'li Beştaş: Zamları kabul etmeyeceğiz, alışmayacağız

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, akaryakıt fiyatlarındaka artışı tepki göstererek, "Kesinlikle bu zamları kabul etmeyeceğiz, alışmayacağız. Vatandaş da bunları sineye çekmeyecek; konuşmaya, itiraz etmeye devam edecek" dedi.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beştaş, Merkez Bankası tarafından dün açıklanan yılın üçüncü Enflasyon Raporu ile aslında ekonominin çok kötü gittiği gerçeğinin en üst düzeydekilerce ifade edildiğini belirtti.

"YOKSULLUK, AÇLIK, İŞSİZLİK SÜRECEK"

Merkez Bankası'nın tahminlerinin gerçek yaşam karşısında tuzla buz olduğunu dile getiren Beştaş, enflasyon tahminlerinde 2023'ün pas geçildiğini, 2024'te yüzde 33, 2025'te de yüzde 15 rakamlarının telaffuz edildiğini söyledi. Beştaş, "Aslında 'umutlanmayın, başka baharları bekleyin' demiş oldular. Yıl sonuna kadar enflasyon artacak; yoksulluk, açlık, işsizlik de sürecek. Her anlamda hepimize değen meseleyi bir anlamda ifade etmiş oldular" değerlendirmesinde bulundu.

AKARYAKITA GELEN ZAMLARA TEPKİ

Beştaş, Türkiye'nin en yüksek gıda enflasyonunda OECD ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını, akaryakıt fiyatlarının da zamlanmaya devam ettiğini kaydetti. Akaryakıta gelen zamların, hayatın her alanındaki ihtiyaçların da zamlanması anlamına geldiğini anlatan Beştaş, akaryakıt fiyatlarının artmasının herkesi daha çok yoksullaştıracağını ifade etti.

Beştaş, "Kesinlikle bu zamları kabul etmeyeceğiz, alışmayacağız. Vatandaş da bunları sineye çekmeyecek; konuşmaya, itiraz etmeye devam edecek. Biz de onların yanlarında olacağız, bu mücadeleyi hep birlikte yükselteceğiz" dedi.

BARINMA VE İLAÇ KRİZİ

Enflasyona bağlı artan kiralar nedeniyle artık Türkiye'de barınma sorununun da en temel sorunlar arasına girdiğini, üniversitelerin açılmasıyla bu sorunun daha da artacağının altını çizen Beştaş, iktidarın bu konuda popülist politikalar üretmek yerine etkili çözümler bulması gerektiğini söyledi.

Sağlık alanında da çeşitli sorunlar olduğunu dile getiren Beştaş, hem eczanelerde ilaç krizi yaşandığını hem de ilaç fiyatlarının yüzde 30 artmasıyla ilaca ulaşımın bir hayli zorlaştığını belirtti.

Beştaş, 6 ilde hizmet veren Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi'nin (DEDAŞ), uzun elektrik kesintileriyle bölge çiftçisini zor durumda bıraktığını, borçları olmamasına rağmen bazı köylülerin elektriğini kestiğini iddia etti.

Meral Danış Beştaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın süresiz nafaka ödemesinin düzenlemesine yönelik açıklamalarına da tepki gösterdi. Beştaş, süresiz nafaka uygulamasının erkeklerin mağduriyetine yol açtığı yönündeki söylemleri kabul etmediklerini söyledi.