YSP'li vekilin Meclis'e yaptığı Zazaca-Türkçe kartvizit başvurusu onaylanmadı

Yeşil Sol Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu, milletvekillerine sunulan kartvizit hizmetinden yararlanmak üzere bir yüzünde Zazaca bir yüzünde Türkçe bilgilerin yer aldığı kartvizitin basımı için Meclis'e yaptığı başvuru "Türkçe dışında dillerde kartvizit basımının ücrete tabi olduğu” gerekçesiyle onaylanmadı.

Yeşil Sol Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu'nun TBMM'ye Zazaca-Türkçe kartvizit için yaptığı başvuru onaylanmadı.

Gazete Duvar'dan Ceren Damar'ın haberine göre, Kordu, Meclis’in milletvekillerine sunduğu kartvizit hizmetinden yararlanmak üzere bir yüzünde Zazaca (Kırcmanki (Zazaki)), bir yüzünde Türkçe bilgilerinin yer aldığı kartvizitin basımı için başvuruda bulundu.

13 Temmuz’da yapılan başvuru “Türkçe dışında dillerde kartvizit basımının ücrete tabi olduğu” gerekçesiyle onaylanmadı.

"DİLLERE KARŞI AYRIMCILIK"

Talebinin reddi üzerine Meclis Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığına dilekçe sunan Kordu, “TBMM’de başta Kürtçe (Kurmanci- Kırcmanki (Zazaca)) olmak üzere Türkçe dışında dillere karşı yapılan bu ayrımcı uygulamayı kabul etmemiz söz konusu değildir. Bu nedenle çift taraflı kartvizit basımına dair talebim hakkında gerekli işlemin yapılması hususunda gereğini rica ediyorum” ifadeleriyle talebini yineledi. Ancak bu dilekçeye de yanıt alamadı.

"KÜRTÇEYE YABANCI DİL TARİFESİ UYGULANAMAZ"

Kürtçenin, Zazacanın, bu ülkenin yurttaşlarının dilleri olduğunu ve yabancı bir dile uygulanan ücret tarifesinin bu dillere uygulanmasının kabul edilemeyeceğini söyleyen Kordu, “Devletin ayrımcı politikası küçük bir kart meselesinde dahi açığa çıkıyor. Her şeye düşman olan bu iktidar, halkların birlikte yaşamasına düşman olduğu gibi iki dilin aynı kartta olmasına dahi tahammül edemiyor” dedi.

KURTULMUŞ’A ÖNERGE

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un yanıtlaması istemiyle bir de soru önergesi hazırlayan Kordu, Kurtulmuş’a “Türkçe dilinde kartvizit basımı ücretsiz iken Kürtçe dilinde kartvizit basımının ücretli olmasının gerekçesi nedir?” ve “13 Temmuz 2023 tarihinden itibaren çift taraflı Türkçe/Kırcmanki kartvizit talebime ilişkin işlemin halen yapılmamış olması olağan mı?” sorularını yöneltti.