YSP Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yargılanması durduruldu

Yeşil Sol Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın 'örgüt üyeliği' suçlaması ile yargılandığı davada mahkeme, milletvekili seçilmesiyle yeniden yasama dokunulmazlığı kazandığını ifade ederek yargılanmasının durdurulmasına karar verdi.

Yeşil Sol Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın yargılanmasının durdurulmasına karar verildi.

MA'da yer alan habere göre, Meclis’te 2016 yılında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması sonrası gözaltına alınan ve sonrasında hakkında “örgüt üyeliği” suçlaması ile dava açılan Meral Danış Beştaş’ın duruşması Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Beştaş’ın avukatları Mesut Beştaş ve Mehdi Özdemir katıldı.

Avukatlar, önceki duruşmada, Meral Danış Beştaş'ın 2023 seçimlerinde Erzurum’dan yeniden milletvekili seçildiğini, bu nedenle yeniden yasama dokunulmazlığı kazandığını ve yargılanmasının durdurulmasını talebini tekrarladı.

Talebe ilişkin mütalaasını mahkemeye sunan savcı, Anayasa Mahkemesi’nin dokunulmazlıklara dair Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu kararlarına işaret etti.

İddia makamı, Beştaş’ın yeniden milletvekili seçilmesiyle yeniden Anayasa’nın 83’üncü maddesinde düzenlenen yasama dokunulmazlığı kazandığına belirterek, yargılanmasının durdurulması yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme, milletvekili seçilmesiyle yeniden yasama dokunulmazlığı kazanan Beştaş’ın yargılanmasının durdurulmasına karar verdi.