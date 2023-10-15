YSP'nin yeni ismi HEDEP oldu: Yeni eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan

Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi ve eş genel başkanlarının belirleneceği 4’üncü Olağan Kongresi başladı. Partinin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) oldu. Partinin yeni eş genel başkanları ise Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan olarak açıklandı.

BirGün ANKARA

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi 4’üncü Olağan Kongresi, bugün Ankara Atatürk Spor Salonu’nda başladı.

Kongreye sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişi geldi.

“Özgürlük için yeniden” sloganı ile düzenlenen kongrede, partinin yeni ismi ve yeni eş genel başkanları belli oldu.

Yapılan açıklamada, Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) olarak anons edildi.

Partinin yeni eş genel başkanları ise Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan oldu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin logosu

İBRAHİM AKIN: YEŞİL SOL PARTİ SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRDİ

Kongrede YSP Eş Sözcüsü İbrahim Akın, açıklamalarda bulundu.

"Bu kongre sadece olağan bir kongre değil, olağanüstü koşullarda yaşanmış bir sürecin değerlendirilmesi ve yeni bir sayfanın açılması bakımından bir devir teslim törenidir" diyen Akın, şunları kaydetti:

"Biz olağanüstü koşullarda, birleşik mücadelemizin temsilcisi HDP'ye dönük her türlü operasyonları engelleyerek mayıs seçimlere dönük bir çalışma içerisindeydik. Ancak kumpas davasıyla, engellemelerle ve seçimlerde son anda bizi siyasetsiz bırakma çalışmalarının önüne geçmek için Yeşil Sol Parti tarihsel bir misyon üstlendi ve seçimlere Yeşil Sol Parti olarak girmiş olduk. Yeşil Sol Parti, HDP bileşeni olarak bu sorumluluğu yerine getirdi."

İsrail-Filistin çatışmasına değinen Akın, "Biz Filistin halkının meşru mücadelesinin yanındayız. Ancak bu savaş politikaları içerisinde özellikle Hamas'ın sivillere dönük, kadınlara dönük yapmış olduğu katliamları savunmamuz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.