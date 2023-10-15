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YSP’de kongre günü

Siyaset
  • 15.10.2023 07:29
  • Giriş: 15.10.2023 07:29
  • Güncelleme: 15.10.2023 07:31
YSP’de kongre günü
Fotoğraf: MA

HABER MERKEZİ

Yeşil Sol Parti’nin bugün  gerçekleşecek kongresine 10 binin üzerinde katılım bekleniyor. 800 delegenin oy kullanacağı kongrede parti yönetimi yüzde 80-90 oranında değişecek.

Yeşil Sol Parti, 4’üncü büyük olağan kongresini ‘‘Özgürlük İçin Yeniden’’ sloganıyla pazar günü Ankara’da gerçekleştirecek.

10 binin üzerinde kişinin katılması beklenen kongre Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek. 

AKP ve MHP dışındaki tüm siyasi partilerin ve dünyadaki sol, sosyalist partilerin temsilcilerinin davet edildiği kongre için 100’e yakın gazeteci akredite oldu.

Kongrede aynı zamanda kararların daha kolay alınabilmesi ve daha mobil olunabilmesi için PM üye sayısı düşecek. 

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