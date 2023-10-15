YSP’de kongre günü

HABER MERKEZİ

Yeşil Sol Parti’nin bugün gerçekleşecek kongresine 10 binin üzerinde katılım bekleniyor. 800 delegenin oy kullanacağı kongrede parti yönetimi yüzde 80-90 oranında değişecek.

Yeşil Sol Parti, 4’üncü büyük olağan kongresini ‘‘Özgürlük İçin Yeniden’’ sloganıyla pazar günü Ankara’da gerçekleştirecek.

10 binin üzerinde kişinin katılması beklenen kongre Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenecek.

AKP ve MHP dışındaki tüm siyasi partilerin ve dünyadaki sol, sosyalist partilerin temsilcilerinin davet edildiği kongre için 100’e yakın gazeteci akredite oldu.

Kongrede aynı zamanda kararların daha kolay alınabilmesi ve daha mobil olunabilmesi için PM üye sayısı düşecek.