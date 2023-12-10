YTÜ'de öğrencilere silahlı tehdit

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) yılbaşı süslemesi yapan öğrenciler gerici bir grup tarafından tehdit ve hakaretlere uğradı.

Gerici grubun ‘Müslüman bir ülkede yılbaşı kutlayamazsınız’ diyerek ağaçlardaki süslemeleri sökmesinin ardından üniversite öğrencileri ise ağacın tekrar süslenmesi için bugün saat 16.00’da sıra arkadaşlarına çağrı yaptı.

Çağrının sosyal medya hesaplarından yayılması ile birlikte ise gerici grup hakaret ve tehdit mesajlarını artırdı.

Yapılan bir paylaşımda silah fotoğrafının yanındaki “Müslüman ülkede yılbaşı ağacı süslemenize izin verirsek de bizim yüzümüze tükürsünler. Pazartesi günü orada olacağız” notu ise dikkat çekti.

Gericilerin tehdit ve hakaretlerinin ardından ise SOL GENÇ de bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yılbaşı ağacına dahi düşman olup süsleri sökerek öğrencileri tehdit eden gerici güruh arkasındaki iktidar desteğiyle yaşamlarımızı kuşatmaya çalışıyor. Gericiliğe karşı laikliği, baskılara karşı özgürlüğü kazanacağız.”