Yüksek Askeri Şura kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Genelkurmay Başkanlığına, II. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak getirildi. Genelkurmay II. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu da Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na atandı. Kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yüksek Askeri Şura(YAŞ) toplantısında alınan terfi ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Metin Gürak’ın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Cemal Ziya Kadıoğlu’nun atanması ile kuvvet komutanlıklarına mensup 25 general, 7 amiral ve 63 albayın terfi etmesinin belirlendiği YAŞ kararları, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Terfi ve atamalar 30 Ağustos tarihi itibarıyla geçerli olacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki terfi ve atamaların belirlendiği Yüksek Askeri Şura toplantısı dün gerçekleşti.

Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen toplantı 3 saat sürdü.

Toplantıda alınan kararlarla, TSK'nin komuta kademesinde köklü değişiklikler oldu.

METİN GÜRAK GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA GETİRİLDİ

Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanlığı’na getirilmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığına kimin atanacağı merak ediliyordu.

Genelkurmay Başkanlığı’na II. Ordu Komutanı Metin Gürak atandı.

İKİ KUVVET KOMUTANI EMEKLİYE SEVK EDİLDİ

Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda da değişiklikler oldu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever yaş haddi nedeniyle, Hava Kuvvetleri Komutanı Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, görevine devam edecek.

BAYRAKTAROĞLU VE KADIOĞLU KUVVET KOMUTANI OLDU

YAŞ toplantısında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun getirilmesi kararlaştırıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ise Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu getirildi.

TSK'DE BİR İLK YAŞANDI

Atamalarla birlikte dikkat çekici bir terfi de yaşandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ilk defa kadın general ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda Kurmay Albay Gökçen Fırat, YAŞ kararları kapsamında tuğamiralliğe terfi ettirildi.

Fırat daha önce Türkiye’nin ilk savaş gemisi komutanlığı görevini de yapmıştı.

365 ALBAYIN GÖREV SÜRELERİ 2 YIL UZATILDI

30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

24 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 365 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı.

2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2023'ten, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023'ten geçerli olarak emekliye sevk edildi.



Halen 266 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacak.

TERFİLER



30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, Kara Kuvvetleri Komutanlığından korgeneraller İrfan Özsert ve Kemal Yeni orgeneralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral İsmail Güneykaya orgeneralliğe; Kara Kuvvetleri Komutanlığından tümgeneraller Zorlu Topaloğlu, Sezai Öztürk ve Mustafa Oğuz korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tümamiral İbrahim Özdem Koçer koramiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından tümgeneraller Erdoğan Gür ve İsmail Üner korgeneralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Burhan Aktaş, Mehmet Özeren, Özkan Ulutaş, Mehmet Yasin Kalın, Faruk Metin, Mehmet Cafer Aksoytürk, Ertan İnaltekin, Subutay Adaş, Murat Ataç, Hurşit Ağırcan, Mücahit Zorlutuna, Ahmet İbiş, Hakan Tunç ve Osman Alp tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından tuğamiraller Mehmet Baybars Küçükatay, Alper Yeniel, İsmail Güldoğan, Refik Levent Tezcan, Ramazan Özoğul ve Hüseyin Tığlı tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Kemal Turan, Hayrettin Koca ve Ertunç Ertufanlı tümgeneralliğe yükseltildi.

KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLENLER

Normal bekleme süresini tamamlayarak, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller şöyle:

“Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Yavuz Türkgenci ve Sinan Yayla, Tümgeneral Selami Arslan, Tuğgeneral Ahmet Kasa, Alper Eser, Hikmet Yokarıbaş, Zekeriya Yalçın, Oğuz Baykal ve Mustafa Üstün,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Bülent Turan, Yavuz Kılıç, Fikret Esin, Mustafa Turhan Ecevit, Semih Ozangüç, İmran Alparslan Demirbilek, Fuat Gedik ve Ramis Akın,

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Tümgeneral Olcay Yılmaz, Tuğgeneral Necati Gündüz, Bülent Çetin, Tansel Çokuysal ve Durmuş Aydemir.”

BEKLEME SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN EMEKLİ EDİLENLER

Normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen isimler ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Yılmaz Yıldırım, Tümgeneral Halil Soysal ve Rafet Kılıç, Tuğgeneral Zafer Uğur, Hasan Paçalı, Mehmet Ateş, Erkan Karan, Abdülkadir Fehmi Bilgin, Ender Güner, Mehmet Kurugül, Burak Asal ve Abdülkadir Akturan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Koramiral Aydın Şirin, Tuğamiral Nejat İnanır ve Burak Akçay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Mustafa Tarkan Gümüş, Ercan Erzincan ve Selahattin Akalp oldu.

Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yayımlanan listeye göre, bir üst rütbeye yükseltilen general/amiral ve albaylar şöyle sıralandı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Orgeneralliğe Terfi Ettirilen Korgeneraller

- İrfan Özsert

- Kemal Yeni

Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneraller

- Zorlu Topaloğlu

- Sezai Öztürk

- Mustafa Oğuz

Tümgeneralliğe Terfi Ettirilen Tuğgeneraller

- Burhan Aktaş

- Mehmet Özeren

- Özkan Ulutaş

- Mehmet Yasin Kalın

- Faruk Metin

- Mehmet Cafer Aksoytürk

- Ertan İnaltekin

- Subutay Adaş

- Murat Ataç

- Hurşit Ağırcan

- Mücahit Zorlutuna

- Ahmet İbiş

- Hakan Tunç

- Osman Alp

Tuğgeneralliğe Terfi Ettirilen Albaylar

- Şükrü Bilir

- Ferudun Bircan

- Şener Kopal

- Barbaros Dağlı

- İsmail Özcan

- Abdullah Soydemir

- Serkan Bircan

- Murat Yeşilköy

- Üzeyir Durmuş

- Ersin Dinçer

- Bahattin Karademir

- Özkan Şenol

- Mustafa Büyükköroğlu

- Erhan Yeşil

- Barış Terzibaş

- Mustafa Samancı

- Kemal Çakıroğlu

- Ahmet Aşık

- Ahmet Yaşar Dener

- Ufuk Hilmi Orhan

- Ümit Yücelen

- Bülent Tarhan

- Mesut Koçak

- Gaffar Gören

- Ozan Nas

- Turgut Muhammet Çalışkanlar

- Muharrem Eminoğlu

- Ahmet Hatip

- Mehmet Açık

- Ahmet Uğurlu

- Serdar Konak

- Mustafa Yeter

- Erdoğan Çetin

- Coşkun Çelik

- Murat Çatak

- Erdoğan Çatal

- Yunus Gündüz

- Mustafa Sadi Kahyaoğlu

- Hakan Bora Budak

- Hakan Kesgin

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Koramiralliğe Yükseltilen Tümamiral

- İbrahim Özdem Koçer

Tümamiralliğe yükseltilen Tuğamiraller

- Mehmet Baybars Küçükatay

- Alper Yeniel

- İsmail Güldoğan

- Refik Levent Tezcan

- Ramazan Özoğul

- Hüseyin Tığlı

Tuğamiralliğe Terfi Ettirilen Albaylar

- Erhan Akbayrak

- Gökçen Fırat

- Koray Vural

- Kenan Kaan Türkkan

- Ali Tuna Baysal

- Eren Günay

- Zeki Aktürk

- Hamdi Abanoz

- Salim Kalender

- Cemalettin Çiftçi

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Orgeneralliğe Yükseltilen Korgeneral

- İsmail Güneykaya

Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneraller

- Erdoğan Gür

- İsmail Üner

Tümgeneralliğe Yükseltilen Tuğgeneraller

- Kemal Turan

- Hayrettin Koca

- Ertunç Ertufanlı

Tuğgeneralliğe Terfi Ettirilen Albaylar

- Kemal Güleç

- Yusuf Karuk

- Hasan Volkan Güleryüz

- Ahmet Seyfi Selçuk

- Ali Kamil Taşlıcalı

- Levent Eğren

- Cuma Göktürk

- Samet Yüksel

- Kadir Bahadır Harmankaya

- Mustafa Kemal Pektaş

- Mustafa Baş

- İbrahim Galın

- Halil Hilmi Öz