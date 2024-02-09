Yüksek enflasyon en başta yoksulluk getirir

Haber Merkezi

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan, ekonomideki sorunları sıralayarak "Yüksek enflasyon ve refah üretmeyen büyüme geçim sıkıntısı getirir" dedi.

Dün düzenlen TÜSİAD Genel Kurulu'nda son kez YİK Başkanı olarak kürsüye gelen Özilhan, üretim artışı sağlamadan makroekonomide kalıcı iyileşmenin mümkün olmadığını ifade etti. Özilhan, "Geleceği kaybetmemek için uzun vadeli düşünmek, yapısal sorunları ertelemeden çözmek gerek. Üretim artışı sağlamadan makroekonomik sorunlarda kalıcı bir iyileşme mümkün değil. Yüksek enflasyon ve refah üretmeyen büyüme geçim sıkıntısını getirir. İşsizlik sorunu yaşanırken bir de nitelikli insan kaynağı sorunu yaşıyoruz. Bunun nedeni eğitim sisteminin yetersizliğidir" dedi. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da ekonomide yaşanan sorunların sadece para ve maliye politikaları ile aşılabilir nitelikte olmadığını belirterek, pansuman önlemlerle çözümü geleceğe ötelemenin ülkenin çıkarına olmadığını kaydetti. Turan, siyasetteki gerilimin toplumsal kutuplaşmaları derinleştirdiğini ifade etti. Toplantıda TÜSİAD Başkanlığına Orhan Turan yeniden seçilirken ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras oldu.