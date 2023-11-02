Yüksek enflasyon yaşamaya engel

Yüksek enflasyon dar gelirli yurttaşın belini büküyor. İstanbul’un yıllık enflasyonu yüzde 72,73’e yükseldi. Tarla ile sofra arasındaki fiyat farkı giderek açılıyor. Gıdaya erişemeyen yurttaşlar çareyi pazarlarda atık toplamakta buluyor.

Ekonomi Servisi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre ekim ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 3,69, toptan fiyatlar yüzde 3,53 artış gösterdi. Yıllık bazda bakıldığında da perakende fiyatlar yüzde 72,73, toptan fiyatlar yüzde 64,04 artış kaydetti. Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre giyim harcamaları grubunda yüzde 15,33, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4,58, gıda harcamalarında yüzde 4,28, ev eşyası harcamalarında yüzde 4,05, konut harcamalarında yüzde 1,82, diğer harcamalarda da yüzde 0,08 artış gerçekleşti. Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre gıda maddeleri grubunda yüzde 5,22, mensucat grubunda yüzde 4,57, inşaat malzemelerinde yüzde 2,50, kimyevi maddelerde yüzde 2,38, artış gözlendi.

SOFRAYA 8 KAT ZAMLA GELDİ

Maliyetlerin sürekli yükselmesi üretici ile sofra arasındaki fiyat farkını da katlıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre, ekimde üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkı yüzde 683 ile limonda görüldü. Limonu yüzde 234 ile kuru soğan, yüzde 214,8 ile marul, yüzde 200,4 ile maydanoz, yüzde 197,8 ile kırmızı mercimek ve yüzde 191,4 ile elma takip etti. Limon 7,8 kat, soğan 3,3 kat, marulun 3,1 kat, maydanoz ve kırmızı mercimek 3 kat ve elma 2,9 kat fiyatla satıldı. Ekim ayında, markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 37,4 ile domates oldu.