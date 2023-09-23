"Yüksek güvenlikli tecrit hapishaneleri"

Haber Merkezi

Yüksek Güvenlikli ve S Tipi cezaevlerinin “tecrit hapishaneleri” olduğunu söyleyen İHD Diyarbakır Şube yöneticisi Yusuf Erdoğan, “Cezaevleri inşa etmek hizmet değildir” dedi.

Yüksek Güvenlikli cezaevlerinden olan F Tipi cezaevlerinin kapasitesinin arttırılmış hali olan S ve Y Tipi cezaevleri, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen tutuklular, “Tehlikeli” statüsünde olanlar için oluşturuldu. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 1 Haziran’da açıkladığı verilere göre, 19 Yüksek Güvenlikli ve 7 S Tipi Kapalı Cezaevi bulunuyor. 1 ve 3 kişilik hücrelerden 2 katlı olacak şekilde oluşan Yüksek Güvenlikli Cezaevleri (YGC), 487 kişilik kapasiteye sahip. 4 blok tekli hücrelerden, bir blok ise 3 kişilik odalardan oluşuyor. S Tipi cezaevlerine dair hazırladığı raporda, yaşan hak ihlalleri “Ayakta sayım, izolasyon, çıplak arama, kötü muamele ve tecrit” olarak özetlendi.

İHD Diyarbakır Şube Yöneticisi Yusuf Erdoğan, MA'ya cezaevlerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Bu cezaevlerindeki tutukluların, günde sadece bir saat havalandırmaya çıktığını belirten Erdoğan, “Mahpuslar günün 23 saatini ya tekli odada tek başına geçiyor ya da üç kişi kaldığı odada geçirmek zorunda kalıyor. Onun dışında dışarıyla kesinlikle hiçbir bağlantıları yok. YGC ve S Tiplerini, tecrit hapishaneleri olarak tanımlıyoruz. Geçmiş zamanlarda özelikle şüpheli ölümler, intihar vakaları, işkence ve kötü muamele uygulamalarının çokça yaşandığı derneğimize yapılan başvurulardan anlaşılıyor” diye belirtti. “Devlet mahpusun hem yaşam hem de sosyal ve kültürel haklarını sağlama konusunda sorumludur” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Cezaevleri inşa etmek hizmet değildir. Tam tersine hapishanenin olmadığı, hapishane sayısının azaldığı ya da kapatıldığı bir toplum inşası için politikalar üretilmesi gerekiyor.”