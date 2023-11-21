Yüksek lisans ve doktora bursları artıyor

YÖK Başkanı Erol Özvar, "Bursları tezli yüksek lisans öğrencilerine 6, doktora öğrencilerine 9 bin liraya çıkarıyoruz" açıklaması yaptı.

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs miktarlarına zam yapılacak.

Ege Üniversitesi'nde düzenlenen Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'nda konuşan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Erol Özvar, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs miktarlarının artırılacağını açıkladı.

Özvar, burs miktarlarının tezli yüksek lisans öğrencileri için 6, doktora öğrencileri için ise 9 bin liraya çıkarılacağını söyledi.