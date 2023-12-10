Yüksek teknolojide başarısızlık ortada

BirGün/ANKARA

Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) çerçevesinde 1 milyar TL ve üzeri düzeyde yatırım projeleri için 284 üründen oluşan Stratejik Öncelikli Ürün ve 261 başlıktan oluşan Teknoloji Alanları Listesi kasım ayının son haftası Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da önceki gün yaptığı açıklamada Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi için başvuruların 20 Aralık tarihinden itibaren alınmaya başlayacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ’in “yatırım” değil “bürokratik yük” getireceğini söyledi.

CHP’li Karatepe, mevcut teşvik sisteminde faiz desteği olarak verilebilecek bir teşvik unsurunun, sadece Bakanlığı yoğun ve aktif faaliyette göstermek için yeni bir program oluşturulmuş gibi lanse edildiğine dikkat çekti. Karatepe, ayrıca Bakanlığın Merkez Bankası kaynakları tarafından yıllık 100 milyar TL limitle kullandırılacağı anlaşılan YTAK için bankaların yapacağı incelemede herhangi bir belirleyiciliği olmadığını, yatırımın Bakanlık tarafından yapılacak inceleme neticesinde Finansman Programı’na uygun bulunmasının krediyi kullandıracak bankalar açısından hiçbir bağlayıcılığının bulunmadığı Tebliğ’de açıkça belirtildiğine vurgu yaptı.