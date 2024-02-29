Yüksek yargıdan ‘pardon’ kararı!

Yargıtay, “örgüt propagandası”ndan aldığı ceza nedeniyle hapis yatan Doğan’ın başvurusunu karara bağladı. Mahkemenin delillerin değerlendirmesinde yanılgıya düştüğü, beraat yerine, hapis cezası verdiğini ifade etti.

Uğur ŞAHİN

Yargının skandal kararları sonucunda yaşanan hukuksuzluğu özetleyen bir gelişme yaşandı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, “örgüt propagandası” yaptığı suçlamasıyla 2017 ila 2019 yılları arasında iki yılı aşkın bir süre cezaevinde kalan Gazeteci-Ressam Zehra Doğan’ın başvurusunu hükme bağladı. Doğan’a “örgüt propagandası”ndan verilen cezayı bozan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararında, dikkat çeken ifadeler yer aldı. Beraat verilmesi gerekirken delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşüldüğünü, bu yüzden de hapis cezası verildiğini kaydeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi, “Hukuka aykırılık bulunmuştur” dedi.

Zehra Doğan, Mardin’in Nusaybin ilçesindeki sokağa çıkma yasağı ve çatışmalar sırasında yaptığı haberler ile sosyal medya aracılığıyla paylaştığı resimleri nedeniyle “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla 2017 yılında 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası aldı. Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2 Mart 2017’de verdiği cezaya itiraz edildi. Ancak Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 3. Ceza Dairesi, 9 Mayıs 2017 tarihinde alt derece mahkemenin verdiği hükümde “isabetsizlik" görmeyerek itirazın reddine karar verdi. Bunun üzerine dosya, Yargıtay’a taşındı. Başvuruda yerel mahkemenin verdiği kararın hukuka aykırı olduğu belirtildi. Ayrıca kararın eksik incelemeyle verildiğine de dikkat çekildi.

Zehra Doğan ise 17 Haziran 2017’de Diyarbakır'dan, Mardin'e ailesini ziyarete giderken yol kontrolü sırasında ‘kesinleşmiş cezası’ nedeniyle tutuklandı. İki yılı aşkın bir süre cezaevinde kalan ve infaz sürecini tamamlayan Doğan, 24 Şubat 2019 tarihinde Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.

Zehra Doğan 2017’de 2 yıl 9 ay ve 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

YANILGIYA DÜŞÜLMÜŞ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, başvuruyu 19 Ekim 2023’te, yani yıllar sonra karara bağladı. Yargıtay, Gaziantep BAM 3. Ceza Dairesi’nin verdiği kararı bozdu. Oybirliğiyle alınan kararın gerekçesi, şöyle açıklandı:

“Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için; terör örgütü ile ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir. (…) Somut olay incelendiğinde; ilk derece mahkemesince sanığın mahkumiyetine esas alınan paylaşım içeriklerinin terör örgütünün, cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek nitelikte olmadığı anlaşılmakla; sanığın atılı suçtan beraatı yerine delillerin değerlendirilmesinde düşülen yanılgı neticesinde mahkumiyetine hükmedilmesi nedeniyle sanık hakkında kurulan hükümde hukuka aykırılık bulunmuştur.”

Ayrıca Daire, dosyanın Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine, Yargıtay ilâmının bir örneğinin ise Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi’ne iletilmesine karar verdi.

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NE OLMUŞTU?

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Jin Haber Ajansı’nın (JİNHA) editörü Zehra Doğan hakkında Nusaybin’de yaptığı haberlerden ve sosyal medya aracılığıyla paylaştığı resimlerinden dolayı “örgüt propagandası” yaptığı suçlamasıyla dava açılmıştı. Doğan, ilk olarak 23 Temmuz 2016’da Mardin’de gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış ve 4,5 ay hapis yatmıştı. Tahliye olduktan sonra da “örgüt propagandası” suçlamasıyla devam eden yargılamada 2 yıl 11 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy, Doğan’ın tutukluluğunu protesto için New York’un Manhattan bölgesinde bir duvar resmi yapmıştı. Doğan’ın başka bir dosya kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvuruda hükümet ‘suçlu’ bulunmuştu.