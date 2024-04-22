Yüksekova kayyumu milyonları emniyet, kutlama ve kadayıfa harcamış

DEM Parti’nin kazandığı Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi'nde kayyumun yaptığı borçlar ve harcamalar gündem oldu. Kayyum, milyonları seçimden kısa bir süre önce emniyet, kutlama ve kadayıf için harcamış.

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi Eşbaşkanı Şoreş Diri, kayyumun seçimden kısa bir süre önce emniyet, adliye ve kadayıf için milyonlarca lira harcadığını aktardı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi'nde kayyum tahribatları gün yüzüne çıktı. Belediye Eşbaşkanları Şadiye Kırmızıgül ve Şoreş Diri, belediyenin güncel borcunun 990 Milyon 412 bin 162 TL olduğu açıkladı. Belediye borcundan 895 Milyon 727 bin 799 TL ve 56 kuruşun İller bankası, 60 Milyon 896 bin 460 TL Sosyal ve Güvenlik Kurumu (SGK), 20 Milyon 497 bin 771 TL vergi, 13 Milyon 290 Bin 130 TL’de diğer borçlar şeklinde oluşuyor.

"20-30 YILI İPOTEK ALTINA ALINMIŞ DURUMDA"

Mezopotamya Haber Ajansı'nın aktardığına göre, 3 Nisan’da mazbata alarak göreve başlayan eşbaşkanlardan Şoreş Diri, "Yüksekova'nın neredeyse 20-30 yılı ipotek altına alınmış durumda. Kayyum Yüksekova ana damarı dediğimiz iki arsasını değerinin çok az altında satmış. 5 yıl içerisinde 54 kişiyi işe almış. İşe alınanların çoğu, 'kayyumcukların' akrabaları ve AKP’li yandaşlar" dedi.

150 BİN TL KADAYIF PARASI

Göreve geldikleri gibi kayyumun yardımcılarının görevlerini askıya aldıklarını aktaran Diri, 15 Nisan itibariyle de yardımcı görevlerine son verdiklerini belirtti. Yaptıkları incelemeler sonucunda seçime kısa bir süre kala “büyük harcamalar” yapıldığını söyleyen Diri, "Son 10 günde belediye kasasından en az 8-9 milyon TL harcanmış. Bu paranın yaklaşık 3-4 milyonu Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne yapılmış. Yüklü miktarda araç yakıtı alınmış. İlçe Eğitim Müdürlüğü ve Yüksekova Adliyesi'ne ödemeler yapılmış. 100-150 bin TL kadayıf parası olarak harcanmış" diye konuştu.

28 Mart'ta ve 2 Nisan'da iki farklı yol ihalesi yapıldığını ifade eden Diri, "15 milyon değerinde ihale (yol için) ihale yapılmış. Bu ihaleleri feshettik. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan 3-4 farklı ödeme var. Ramazan'da verilen iftar yemekleri için ödeme yapılmış. Yine farklı tarihlerde yapılan kutlamalar için faturalar kesilmiş" diye kaydetti.