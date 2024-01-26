Yüksekova’da yoğun kar yağışı: Uçak seferleri iptal edildi

Yüksekova’da etkili olan kar yağışı ve sis yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Bugün yapılması planlanan uçak seferleri ise iptal edildi.

Güncel 26.01.2024 12:18 Giriş: 26.01.2024 12:18

Güncelleme: 26.01.2024 12:19 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA