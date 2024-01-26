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Yüksekova’da yoğun kar yağışı: Uçak seferleri iptal edildi

Yüksekova’da etkili olan kar yağışı ve sis yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Bugün yapılması planlanan uçak seferleri ise iptal edildi.

Güncel
  • 26.01.2024 12:18
  • Giriş: 26.01.2024 12:18
  • Güncelleme: 26.01.2024 12:19
Kaynak: İHA
Yüksekova’da yoğun kar yağışı: Uçak seferleri iptal edildi
Fotoğraf: AA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı etkisini gösterirken, bugün yapılması planlanan uçak seferleri ise iptal edildi.

Yüksekova’da etkili olan kar yağışı ve sis yaşamı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalar meydana geldi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda bugün yapılması planlanan uçak seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilirken, bölgede ise yoğun kar yağışı devam ediyor. 

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